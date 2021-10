Fuhrberg

Jedes Jahr bieten der Deutsche Fußballbund (DFB) und die Landesfußballverbände einen Tag des Mädchenfußballs an. Ziel des Aktionstages ist es, mehr Mädchen und Frauen für das Fußballspielen zu begeistern. Auch der SV Fuhrberg hat sich beworben, um den Aktionstag in diesem Jahr ausrichten zu dürfen – mit Erfolg. Am Sonnabend, 23. Oktober, soll bei möglichst vielen Mädchen die Begeisterung für den Sport geweckt werden.

Mädchen im Alter von sechs bis 16 Jahren können teilnehmen

Teilnehmen können Mädchen zwischen sechs und 16 Jahren. Wichtige Voraussetzung: Alle müssen wirklich Neueinsteigerinnen sein. Das heißt, sie dürfen noch nicht in einem Verein Fußball spielen und gespielt haben. Los geht der Aktionstag um 11 Uhr. Unter dem Motto „#nichtohnemeinemädels“ erwartet die Teilnehmerinnen ein Schnuppertraining auf dem Fußballplatz. Am Ende des Tages gibt es für jede ein DFB-Fußballabzeichen und eine Urkunde bei der Siegerehrung sowie ein gemeinsames Abschlussessen.

Anmeldungen unter Angabe von Name, Alter, Anschrift und Telefonnummer sind möglich bei Hanna-Lia Hannebuth, Abteilungsleiterin Fußball beim SV Fuhrberg, unter Telefon (0174) 32 11 660 sowie per E-Mail an hanna.hanebuth@sv-fuhrberg.de. Aber auch Kurzentschlossene sind auf dem Fuhrberger Sportplatz am 23. Oktober willkommen.

Trainer und Helfer werden ebenfalls gesucht

Zudem hofft der SV Fuhrberg beim Aktionstag auf Besucherinnen und Besucher, die sich vorstellen könnten, im Mädchen- und Frauenfußball ehrenamtlich beim Training und an anderer Stelle zu helfen. Die SV-Mitglieder informieren vor Ort über Möglichkeiten der Unterstützung.

Von Carina Bahl