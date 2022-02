Großburgwedel

Retter werden? Fenja Künne hat sich dazu entschieden. Sie absolviert gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) auf der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Großburgwedel. Seit sechs Monaten ist sie im Bereich Krankentransport unterwegs, ab dem Sommer will sie den Rettungswagen selbst steuern. Dabei bringt sie die Ausbildung auch Stück für Stück ihrem Traumberuf näher.

Schon immer habe sie sich für Medizin interessiert, erzählt die 20-Jährige. Wenn sie spricht, dann wählt sie ihre Worte mit Bedacht. Man hat den Eindruck, sie weiß genau, was sie will. Doch nach ihrem Abschluss brauchte sie erst einmal Zeit: „Nach dem Abitur im vergangenen Jahr wollte ich die Zeit nutzen, um mich beruflich zu orientieren.“

Großburgwedel ist nicht unbekannt

Künne stammt aus der Ortschaft Norddrebber im Heidekreis, gut eine halbe Autostunde entfernt von Burgwedel. Sie erkundigte sich nach FSJ-Stellen beim DRK und bekam die Stelle auf der Großburgwedeler Rettungswache. Die war ihr längst keine Unbekannte: Künne hatte bereits als Schülerin ein Praktikum vis-à-vis im Klinikum gemacht.

Im Klinikum Großburgwedel hat Fenja Künne bereits ein Praktikum als Schülerin gemacht. Quelle: Thomas Oberdorfer (Archiv)

Vor dem Antritt zum FSJ aber qualifizierte sich Künne erst einmal zur Rettungssanitäterin. Ohne geht es nicht. Dabei ist die Ausbildung in drei Abschnitte untergliedert. Zuerst kam die Theorie. Künne lernte etwa etwas über Erste Hilfe, Lungen- und Herzkreislauf sowie der Aufbau des menschlichen Körpers. Schnell reagieren, das ist auch ein Teil des Jobs. „Uns haben die Lehrenden auch beigebracht, wie reagiere ich auf Atemnot oder niedrigen Blutdruck bei einem Patienten“, berichtet Künne. Ziel sei es, den Menschen in Not in einen stabilen Zustand zu bringen – und dann schnell das nächste Krankenhaus anzufahren.

Auf Menschen eingehen

Dabei ist aber nicht nur das medizinische Wissen, sondern auch die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten wichtig. Eine gute Ansprache bei den Patienten habe so manche Schmerzen gleich gemildert, erzählt Andreas Schipper, der als Betriebsleiter für die DRK-Rettungswachen in Burgwedel, in Isernhagen und in der Wedemark zuständig ist. Jeder Mensch fühle Not anders, deshalb müsse man darauf eingehen und die Leute ansprechen.

DRK wirbt für Freiwilliges Soziales Jahr Mit dem Slogan „Retter werden!“ wirbt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Rettungsdienst. Interessierte junge Frauen und Männer können sich ab sofort für die Stelle in der Großburgwedeler Wache bewerben. Los geht es mit dem FSJ am 1. September. Bereits ab Juni bildet das DRK die Freiwilligen zur Rettungssanitäterin und zum Rettungssanitäter aus. Auskunft zum FSJ erteilt Anja Faber unter Telefon (0511) 3671100 oder per E-Mail an faber@drk-hannover.de. jar

Gerade in der Praxis habe sie einen guten Umgang mit den Patientinnen und Patienten gelernt, erzählt Künne. Für sie ging es nach dem Theorieteil direkt zur Großburgwedeler Rettungswache. Eigentlich ist das erst die dritte Station der Ausbildung. Doch wegen Corona musste das Praktikum im Klinikum ausfallen.

DRK setzt Fenja Künne im Krankentransport ein

Seit Beginn ihres FSJ im September nun arbeitet Fenja Künne im Bereich Krankentransport. Sie und eine Kollegin oder ein Kollege fahren Menschen, die den Weg nicht selbst schaffen zum Arzt, zur Dialyse oder Physiotherapie. „Die Arbeit fordert und bereitet mich perspektivisch auf die Arbeit im Rettungsdienst vor“, erzählt die 20-Jährige.

Das Ziel sei es, vielleicht ab dem Sommer im Rettungswagen (RTW) mitzufahren. Um den RTW fahren zu können, benötigte Künne aber noch den Führerschein der Klasse C1. Den hat sie gerade bestanden. Erst vor Kurzem durfte Künne als dritte Kraft bereits in einem Rettungswagen mitfahren, um Erfahrungen und Einblicke in die Arbeit zu bekommen.

„Das Arbeitsklima gefällt mir“, sagt Künne über ihre Arbeit auf der Rettungswache. Deshalb kann sie sich durchaus vorstellen, ab August als hauptamtliche Rettungssanitäterin zu arbeiten. „So überbrücke ich die Wartezeit auf mein Medizinstudium und qualifiziere mich weiter“, sagt sie und lächelt. Familiär sei sie für den Arztberuf auch ein wenig vorbelastet: „Meine Mutter ist Anästhesistin.“

