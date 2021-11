Großburgwedel

„Ziemlich normal“ – so beschreibt Ortrud Wendt die private Ortrud Wendt. „Nichts von dem, was ich mache, ist in irgendeiner Form extrem.“ Sie sei ein ausgeglichener Mensch, aber auch nicht harmoniesüchtig, sagt sie. In Sachfragen könne sie auch mal streiten.

Die 1970 bei Bremen geborene Wendt, studierte nach einer Banklehre Wirtschaftswissenschaften. Nach beruflichen Stationen in der Bankbranche und als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen-Hannover, machte sie sich als Kommunikationsberaterin selbstständig.

Wendt bringt politische Erfahrung als ehemalige Ratsvorsitzende mit

Politische Erfahrung bringt Wendt bereits mit. Von 2011 bis 2016 war sie Ratsvorsitzende. Nach einer Pause wegen der Familie trat sie für die Wahl 2021 für das Bürgermeisteramt an – und gewann als Herausforderin den Posten vom bisherigen Amtsinhaber Axel Düker (SPD).

Politische Erfahrung bringt Ortrud Wendt mit: Sie war Ratsvorsitzende in Burgwedel. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Damit ist sie die erste Frau an der Spitze des Burgwedeler Rathauses – und will auch diese Perspektive mit in ihre Arbeit einbringen. Denn noch immer sei es schwer für Frauen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Dazu engagiert sich Wendt auch in der Kirche.

Seit 17 Jahren lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Burgwedel, das sie gern als „wohltuend beschaulich“ bezeichnet. Über sich selbst sagt sie: „Ich versuche dem Leben sehr viel Freude abzugewinnen.“

Von Alina Stillahn