Engensen

Auf einer Fläche von etwa 26.000 Quadratmetern plant die Stadt Burgwedel ein neues Baugebiet in Engensen: Östlich der Schillerslager Straße entstehen demnach 22 Baugrundstücke für Wohnhäuser, der Quadratmeterpreis soll sich nach Aussage von Malte Zurek, Ortsratsbetreuer der Stadt Burgwedel, am Bodenrichtwert orientieren und damit bei rund 170 Euro je Quadratmeter liegen.

Seinen Angaben zufolge beträgt die Größe der Grundstücke jeweils 600 bis 750 Quadratmeter, sie werden von der Schillerslager Straße aus vom vorhandenen Kreisel aus mit einer neuen Straße und einem Wendehammer erschlossen. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Ortsrat Engensen einstimmig, dass die Straße den alten Flurnamen Saatkamp erhalten soll. Für ein später geplantes, kleineres Baugebiet schlagen die Politiker den Straßennamen Kleiner Saatkamp vor.

Anzeige

Politiker müssen über die Vergabe der Grundstücke entscheiden

Zunächst aber hat das größere Baugebiet hohe Priorität, so Zurek: Noch bis Dezember dieses Jahres will die Verwaltung den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan aufstellen und damit den Bauwilligen ermöglichen, das Baukindergeld zu nutzen – die Frist dafür endet allerdings bereits am 31. Dezember 2020. Für das Baukindergeld indes ist aber der bewilligte Bauantrag eine Voraussetzung, und diese Genehmigung erteilt die Region. Wie schnell diese kommt, hängt nach Angaben der Behörde von unterschiedlichen Faktoren ab, beispielsweise der Vollständigkeit. Deshalb droht Käufern die Gefahr, dass der Satzungsbeschluss zu spät fürs Baukindergeld kommt.

Weitere HAZ+ Artikel

Noch aber ist unklar, nach welchen Kriterien die Stadt die Grundstücke verkaufen möchte. Das gelte, so der Ortsratsbeauftragte, auch für die Baugebiete Glockenheide in Wettmar und Im Lohfelde West in Kleinburgwedel. Für diese Neubauflächen sollen die Kommunalpolitiker im September den Aufstellungsbeschluss fassen. Parallel dazu soll nach Angaben Zureks das Vergabeverfahren beschlossen werden. Dabei gebe es zwei Möglichkeiten: Zum einen könne die Stadt zwischen den Bewerbern losen, zum anderen ein neues Punktesystem für die Käufer entwickeln. Das bisherige Vorgehen, beispielsweise für einen Arbeitsplatz in der Stadt Burgwedel einen oder mehrere Punkte zu vergeben, entspreche nicht den EU-Richtlinien und müsse deshalb überarbeitet werden, sagt er. „Wir hatten es seinerzeit entwickelt, um den Menschen, die hier zur Arbeit einpendeln, die Chance auf Bauland zu erhöhen.“

Zeitverzug: Baugebiete werden auf alte Siedlungen untersucht

Wer am Saatkamp ein Haus errichten möchte, hat sich an die örtliche Gestaltungsvorschrift zu halten, wie Zurek betont. Sie orientiere sich an den Vorgaben für den Ortskern und sehe eine offene Bauweise mit Ein- und Zweifamilienhäusern vor. Satteldächer und Klinker- oder Fachwerkfassaden sollen zudem den „dörflichen Charakter“ der Ortschaft erhalten, wie es in der politischen Vorlage heißt.

Dass das Engenser Baugebiet erst so spät in diesem Jahr in die Vermarktung gehen kann, begründet Zurek neben den Auswirkungen der Corona-Zwangspause auch mit der Vorgabe der Region, neue Baugebiete auf archäologische Funde zu untersuchen. „Sobald es einen Hinweis auf alte Siedlungsspuren gibt, müssen wir eine Firma mit der Überprüfung beauftragen“, sagt er und fügt hinzu, dass es östlich der Schillerslager Straße einen Verdachtspunkt auf Bewohner im Altertum gebe – ebenso wie in Wettmar. Im Baugebiet in Kleinburgwedel gehe es um eine alte Wallanlage, die sich dort befunden haben könnte. „Für Engensen hat uns die Regelung samt Ausschreibung etwa zwei bis drei Monate zurückgeworfen“, sagt Zurek.

Von Antje Bismark