Kleinburgwedel

Wohnen in Burgwedel ist beliebt – das zeigt sich an der Vielzahl der Interessenten für die 32 Bauplätze im Kleinburgwedeler Neubaugebiet Im Lohfelde West und die vier Bauplätze in Engensen. 800 Interessenten hatten sich auf die kommunalen Parzellen beworben, die im Januar im Losverfahren vergeben wurden. Doch nicht jeder hat das nötige Kleingeld, um selbst zu bauen. Erschwinglicher Wohnraum zur Miete hingegen ist rar. Gerade für junge Menschen in oder kurz nach der Ausbildung.

Die noch zu bauenden Mehrfamilienhäuser in ebenjenem Neubaugebiet bei Kleinburgwedel böten die Chance dazu, ist Ortrud Wendt, stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Burgwedel und Bürgermeisterkandidatin, überzeugt. Ihre Idee: „Man sollte ortsansässige Bauherren und Investoren einbinden. Bereits früher haben Mittelständler in Burgwedel als Alterssicherung in Betongold investiert, also Häuser gebaut.“

Wohnungen schaffen für Mitarbeiter

Das auf die geplanten Mehrfamilienhäuser angewendet, sagt Wendt, könne nicht nur die Wirtschaft vor Ort stärken, sondern zusätzlich zu mehreren Synergieeffekten führen. „Es könnten sich mehrere Mittelständler zusammenschließen und gemeinsam als Investor auftreten“, spinnt sie den Faden weiter. Im Gegenzug entstünden dann Wohnungen, die die Unternehmer auch an Mitarbeiter vermieten könnten, die in der Nähe ihres Arbeitsplatzes sesshaft werden wollen.

Idealerweise auch noch umgesetzt von ortsansässigen Baufirmen, stärke das den Bezug zu Burgwedel ungemein, findet Wendt. Zudem kämen jüngere Leute nach Burgwedel. Und der Umwelt täte es letztlich auch gut, weil durch das Wohnen am Ort tägliche Anfahrten entfielen.

Vergabeverfahren wird erst noch erarbeitet

Als ein Beispiel für einen ähnlichen Ansatz, Geschäft und Mitarbeiterwohnen miteinander zu verbinden, führt Wendt die Tagespflege Lindenriek in Kleinburgwedel an. „Wöhlers haben genau das gemacht. Über der neu gebauten Tagespflege gibt es Wohnungen, die eben mit Hinblick auf Mitarbeiter geplant wurden“, sagt Wendt. In zwei der fünf Wohnungen zogen Mitarbeiter ein, die restlichen drei wurden so vermietet. Wöhler gefällt der Ansatz. „Wenn wir mit unseren Betrieben wachsen wollen, dann brauchen wir neue Mitarbeiter, und die benötigen Wohnungen. Was hilft es uns, wenn wir neue Leute einstellen und die nach einem halben Jahr kündigen, weil sie nicht mehr täglich weit pendeln wollen?“

Nach eigenen Angaben hat Wendt bereits mit verschiedenen mittelständischen Unternehmen in Burgwedel Kontakt aufgenommen. „Das Interesse an solch einem Projekt ist durchaus vorhanden“, sagt sie.

Aber ließe sich ein solches Konzept überhaupt noch in die Planungen einbeziehen? Grundsätzlich ja. Denn laut Auskunft aus dem Rathaus erarbeitet die Verwaltung das Vergabeverfahren für die Mehrfamilienhäuser Im Lohfelde West aktuell erst. Darüber wird im Anschluss noch von den Politikern beraten werden. „Und spätestens dann werden wir als CDU einen entsprechenden Antrag in den Rat einbringen“, kündigt Wendt an.

Von Sandra Köhler