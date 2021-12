10. Platz: Wildzüchter tötet Dammwildrudel in Engensen

Ärger hatte ein Wildzüchter auf sich gezogen, weil er im Burgwedeler Ortsteil Engensen einen Hirsch und vier weitere Tiere erlegt hatte. Er hatte damit einen Sturm der Entrüstung bei den Nachbarn ausgelöst. Sie kritisierten vor allem, dass Menschen in Gefahr hätten sein können. Foto: privat (Archiv)

9. Platz: So wurde ein Senior von Kindern mit Wechseltrick betrogen

Drei Jungen hatten am Ostermontag einen 89-jährigen Senior in Großburgwedel mit einem Wechseltrick hereingelegt. Sie gaben vor, einen 5-Euro-Schein wechseln zu wollen, und hatten dem Senior dabei die Geldbörse gestohlen. Foto: Thomas Oberdorfer (Archiv)

8. Platz: Wie Ikea im Jahr 1976 sein Möbelhaus an die A2 setzte

Ikea hatte 1976 sein schwedisches Möbelhaus in Großburgwedel eröffnet – als damals erst drittes in ganz Deutschland. Wir warfen anhand von Fotos einen Blick zurück in die Anfänge. Fotos: privat (Archiv)

7. Platz: So lief der Bau der neuen Brücke an der L310

Völlig überraschend für die Fuhrberger kam im April die Ankündigung, dass das Land eine neue Brücke über die Hengstbeeke an der Landesstraße 310 bauen will – das zieht eine mehrmonatige Sperrung der Hauptverkehrsstrecke nach sich. Dagegen klagten Fuhrberger Geschäftsleute vor dem Verwaltungsgericht Hannover, erfolglos. Foto: Thomas Oberdorfer

6. Platz: Ortrud Wendt (CDU) zur Bürgermeisterin gewählt

Ortrud Wendt hatte für die CDU den Bürgermeisterposten in Burgwedel zurückerobert. Sie folgte zum 1. November als erste Frau an der Spitze der Verwaltung auf Axel Düker (SPD), nachdem sie sich in der Stichwahl am 26. September mit den meisten Stimmen durchgesetzt hatte. Foto: Alina Stillahn

5. Platz: Deshalb wurden Spielplätze gesperrt

Die Polizei hatte an einem Wochenende im Februar Spielplätze in Burgwedel und Isernhagen abgesperrt. Grund dafür war, dass sich Besucher dort nicht an die Abstandsregeln in der Corona-Pandemie gehalten hatten. Foto: Carina Bahl

4. Platz: Feuer zerstört Einfamilienhaus in Thönse

Mit einem Großaufgebot hatte die Feuerwehr einen Brand in einem Einfamilienhaus in Burgwedel-Thönse bekämpft. Die Flammen hatten große Bereiche des Gebäudes zerstört. Foto: Sven Warnecke (Archiv)

3. Platz: Deshalb wollte Restaurant Gutschein in Wein ausbezahlen

Den 350-Euro-Gutschein eines Kunden wollte das Sterne-Restaurant Ole Deele in Wein ausbezahlen. Kritik gab es dafür nicht nur von der Verbraucherzentrale. Foto: Tim Schaarschmidt

2. Platz: Ärger mit dem Freibad um Zeiten im Wasser

Die einen planschen, die anderen müssen zugucken. Nachdem die Eröffnung des Freibades mehrmals verschoben wurde, konnte es zwar öffnen. Doch der Ärger hörte nicht auf: Weil coronabedingt nur 90 Personen gleichzeitig ins Becken durften und auch länger drin blieben, mussten die übrigen das Nachsehen haben. Die Stadt kündigte als Reaktion an, den Unsolidarischen den Aufenthalt rund ums Becken möglichst unbequem zu machen.

1. Platz: Ex-HDI-Chef Christian Hinsch stirbt bei Autounfall

Bis zu seinem Ruhestand galt Christian Hinsch als einer der wichtigsten Manager Hannovers: Er war Chef der HDI-Versicherung und Präsident der IHK. Er war bei einem Autounfall auf der A7 mit 65 Jahren ums Leben gekommen. Foto: Frank Tunnat/Tim Schaarschmidt

Von Patricia Oswald-Kipper