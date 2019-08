Großburgwedel

Erst ist der Schlüssel verlegt, dann fehlen einzelne Worte und irgendwann ganze Teile der eigenen Identität. Demenz ist für gesunde Menschen kaum nachvollziehbar. Die Erkrankung macht den Liebsten zu einem Menschen, der – wie Nina Marie Dierking es ausdrückt – in einer anderen Realität lebt. „Die verändern sich so in ihrem Wesen.“ Die einen seien fügsam, die anderen würden aggressiv. Sie hat festgestellt: „ Demenz ist immer anders.“

Ganz lange seien demenziell Erkrankte an den Rand der Gesellschaft geschoben worden, sagt die Gerontologin. Im Zuge der Initiative Burgwedel auf dem Weg zu einer demenzsensiblen Kommune hat es sich die Case-Managerin, eine Art Beraterin, nun zur Aufgabe gemacht, dass diejenigen, die vergessen, nicht vergessen werden.

Angst vor der unheilbaren Krankheit Demenz

Dierking vermutet, dass die mangelnde Diskussion über Demenz in der Gesellschaft auch mit Angst zu tun hat. Der Angst vor einer unheilbaren Krankheit. „Das Ende ist der Tod“, sagt sie. Da könne es nicht betroffenen Menschen schwerfallen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Doch das möchte sie ändern. Im Rathaus hat sie schon Aufklärungsarbeit geleistet, aber auch mit Jüngeren in Burgwedel gesprochen. So beispielsweise mit Schülern in der IGS und dem Gymnasium. „Eigentlich jeder hat schon einmal Kontakt zu Demenz gehabt“, hat sie festgestellt.

Daneben berät Dierking Betroffene und ihre Angehörigen, entweder bei ihnen zu Hause oder in der Seniorenbegegnungsstätte an der Gartenstraße. Dort ist sie als sogenannte Case-Managerin angedockt. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stünden natürlich die Betroffenen, aber auch für die Angehörigen sei es schwer. „Wenn da jemand sitzt und sagt, mein Papa oder meine Mama hat mich nicht erkannt, dann tut das weh.“

Auch für Angehörige ist Demenz eine Belastung

Als junge Frau von 28 Jahren werde sie häufig gefragt, warum sie sich einer Erkrankung widme, die vornehmlich ältere Menschen betrifft. Doch auch sie hat Demenz in ihrem direkten Umfeld erlebt. „Meine Oma wurde vor sieben Jahren dement, das hat mich damals ein Stück weit selbst überfordert.“ Als sie sich dann später im Studium mit dem Thema beschäftigte, wurde ihr klar, dass „vorher Fehler gemacht wurden. Aber auch das ist menschlich.“

Und es hat noch heute Auswirkungen auf ihre Arbeit in Burgwedel. „Ich finde es auch für die Angehörigen wichtig zu wissen, was auf sie zukommen könnte,“ sagt Dierking. Denn neben der emotionalen Belastung geht es häufig um praktische Dinge. Beispielsweise, wie man einen neuen Pflegegrad beantragt oder wie Medikamente funktionieren. Auch der Alltag verändert sich, plötzlich muss darauf geachtet werden, wie man die Betroffenen vom Autofahren abhält oder ihnen eine Beschäftigung gibt.

Mit Demenz kann man weiterhin teilnehmen

Da zeigt sich schnell – die Pflege von demenziell veränderten Menschen ist ein 24-Stunden-Job, sieben Tage die Woche. Daher sei es wichtig, „dass man sich früh genug Hilfe holt“, betont Dierking. Viele sagten sich: „Ich schaff’ es ja noch“, bis sie es dann eben nicht mehr schafften.

Dierking hat sich damals, als ihre Oma erkrankte, gesagt: „Meine Oma gibt es nicht mehr, und das ist jetzt eine Demenzperson, die gehört zu mir.“ Ihr ist es wichtig, beim Thema Demenz nicht von einer Erkrankung, sondern von Veränderung zu sprechen. Denn auch mit Demenz könne man noch an der Gesellschaft teilnehmen – als Mensch.

Demenz – hier gibt es in Burgwedel Hilfe Nina Marie Dierking und ihre Kollegin Elisabeth Geib-Kayser haben ihre Sprechstunden in der Seniorenbegegnungsstätte an der Gartenstraße 10 in Großburgwedel. Das Büro ist montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außerdem können Termine auch per E-Mail an m.dierking@burgwedel.de abgesprochen werden.

Von Alina Stillahn