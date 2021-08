Thönse

„Die ist der Knaller! Die muss ich haben!“, ruft Ania Raddatz und zeigt auf die glitzernde Lampe in Form eines Geschenkpakets. „Die stelle ich in ein paar Monaten als Weihnachtsdeko auf“, sagt die Oldhorsterin und kauft sie Cornelia Müller ab. In der Scheune ihres Hofs bietet Müller beim Garagenflohmarkt Thönse gemeinsam mit drei Freundinnen Kleidung, Schmuck und Bücher an. „Wegen des Regens habe ich am Vortag die Scheune frei geräumt, damit wir die Waren im Trockenen anbieten können“, sagt sie.

Finja freut sich über das neue Teelichter-Glas, das sie auf Müller´s Hof von Birgit Poschadel (links) kauft. Mutter Ania Raddatz freut sich über eine neue Lampe. Quelle: Gabriele Gerner

Ab 11 Uhr ist ganz Thönse auf den Beinen

Der vierte Garagenflohmarkt in Thönse lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Nachdem die erste Stunde noch verhalten verlief, war ab 11 Uhr anscheinend ganz Thönse auf den Beinen. Paare auf dem Fahrrad oder zu Fuß sowie Eltern mit Kindern in Buggys oder auf Tretrollern strömten in die mit Luftballons und Schildern markierten Verkaufsstellen. In Garagen und Scheunen, unter Vordächern und Partyzelten boten die Thönser alles an, was zu Hause übrig war: Kleidung, Spielzeug, Bücher, Schmuck sowie Kunst- und Dekoartikel wechselten den Besitzer. Mit 70 Verkaufsstellen gab es so viele Anbieter wie noch nie vorher.

„Es wurde Zeit, dass es endlich mal wieder einen Flohmarkt gibt“, sagte Dana Hipp, die auf Hof Pfeiffer Kinderkleidung anbot. „Zu Hause ist mein ganzer Dachboden voll mit Kinderklamotten“, sagte sie. Ihre Versuche, die Sachen über das Internet zu verkaufen, hätten nicht gut geklappt. „Es ist schöner, wenn man sich beim Kaufen von Angesicht zu Angesicht sieht“, so ihre Erfahrung.

Linda Pfeiffer (von links), Nicole Kaiser, Dana Hipp und Christel Schuchardt verkaufen ihre Waren auf dem Hof Pfeiffer. Quelle: Gabriele Gerner

Stark nachgefragt: Kinderkleidung und Spielzeug

Kinderkleidung und Spielzeug wurden am stärksten nachgefragt – so die einhellige Meinung an den Verkaufsständen. Auch Stefanie und Marcel Reich aus Großburgwedel suchten nach Sachen für ihre drei Kinder – und nach Antiquitäten. Tochter Leonie freute sich über eine neue Handtasche. „Wir gehen einfach gern auf Flohmärkte“, sagte Marcel Reich auf dem Hof Brenneke. „Das ist ein tolles Erlebnis – auch für die Kinder!“

Marcel und Stefanie Reich mit ihren Töchtern Leonie (von links) und Martha sowie Baby Carla gehen auf dem Garagenflohmarkt auf Schnäppchenjagd. Quelle: Gabriele Gerner

Lust, mal wieder unter Leute zu kommen

„Nach der langen Zeit des Lockdowns und den Sommerferien haben die Menschen richtig Lust, mal wieder unter Leute zu kommen“, sagte Katharina Schöttner, die den Flohmarkt erstmalig organisierte. Die 38-Jährige war im Sportverein angesprochen worden, ob man die Aktion, die in den Vorjahren bereits sehr gut angenommen worden war, nicht mal wieder auf die Beine stellen könne. Dass der Flohmarkt nun so gut angenommen wurde, freute sie – und auch, dass zahlreiche Kunden den Service der Website genutzt hätten, sich vorab über die angebotenen Waren zu informieren. „Man merkte, dass viele ganz gezielt nach bestimmten Dingen fragten“, so ihre Beobachtung.

Natalia Kus (Mitte) stöbert mit Sohn Xavier bei Flohmarkt-Organisatorin Katharina Schöttner. Quelle: Gabriele Gerner

Bedauerlich fand Schöttner indes, dass die Verkäuferinnen kaum selbst Zeit zum Stöbern fanden. Sie hat dieses Problem letztlich gelöst wie Dana Hipp und etliche andere Freizeit-Händlerinnen: Während sie verkaufte, schickte sie ihren Mann und ihr Kind im Dorf auf Schnäppchensuche.

Von Gabriele Gerner