Burgwedel

Die Inzidenz sinkt in der Region. Das ist auch für die Mitglieder des Burgwedeler Laufclubs eine frohe Botschaft. Denn ab sofort kann wieder trainiert werden, wie Vereinssprecherin Helga Rach-Bethke mitteilt. Die Läufer und Walker treffen sich jeweils sonntags um 10 Uhr und montags um 18.15 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Großburgwedel. Und auch für die Tourenradfahrer geht es wieder los. Diese starten jeden Donnerstag um 13 Uhr vom Bahnhofsvorplatz neben der Fahrradgarage. Zudem werden auch die Gymnastikkurse ab sofort wieder donnerstags um 17.45 Uhr in der kleinen Halle des Gymnasiums organisiert.

Selbstverständlich müssen bei all diesen Angeboten, obgleich die meisten an der frischen Luft stattfinden, weiterhin alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.laufclub-burgwedel.de oder telefonisch unter (05139) 805720.

Von Janna Silinger