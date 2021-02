Großburgwedel/Wettmar

Jetzt wird der Schnee weggeräumt: Mit schwerem Gerät rücken am Mittwoch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs auf dem Domfrontplatz und in der Von-Alten-Straße an. Ihr Ziel: Straße und Platz von den weißen Schneemassen befreien, damit die Wochenmarkthändler ihre Wagen aufstellen können. Schließlich sollen die Burgwedeler die Möglichkeit bekommen, sich am Donnerstagmorgen mit frischen Waren versorgen zu können. Und: Derweil ficht in Wettmar Moritz Künstler einen einsamen Kampf mit der weißen Pracht aus. Ganz alleine räumt er den Schnee auf den Bürgersteigen vor 16 Grundstücken beiseite – sehr zur Freude der Nachbarn.

Lastwagen schaffen Schnee auf den Schützenplatz

Zurück nach Großburgwedel: Mit einem Radlader und zwei Schneepflügen schieben Bauhofmitarbeiter den Schnee in der Von-Alten-Straße und auf dem Domfrontplatz zusammen und laden ihn anschließend Lastwagen. Drei Fahrzeuge pendeln anschließend zwischen der Innenstadt und dem Schützenplatz hin und her. Während in der Von-Alten-Straße die Schneeberge langsam schmelzen, türmen sie sich auf der Freifläche an der Fuhrberger Straße immer höher auf. „Da stört der Schnee wenigstens niemanden und kann langsam wegschmelzen“, sagt Jannis Haase. Seit Jahresbeginn leitet er den Burgwedeler Bauhof als Nachfolger von Martin Riessler. Dieser kümmert sich nun unter anderem um Planung und Anlage der Außengelände an Burgwedeler Schulbauprojekten.

20 Händler wollen zum Wochenmarkt kommen

Etliche Wagenladungen schaffen Haase und seine Mitarbeiter aus der Großburgwedeler City weg. Wie viele es genau sind, kann am Ende niemand mehr sagen. „Wir haben die Fuhren schlicht nicht gezählt“, meint Haase. Und damit gibt es nun genügend Platz für die Marktbeschicker. „Rund 20 Händler haben für Donnerstag ihr Kommen angekündigt“, sagt Mark Stolzenberg, zuständiger Mitarbeiter bei der Stadt Burgwedel. Angesichts der Corona-Pandemie dürfen derzeit nur Lebensmittelhändler ihre Waren anbieten.

Räumt den Schnee in der ganzen Straße weg: Moritz Künstler aus Engensen. Quelle: privat

Ebenfalls im Wintereinsatz ist Moritz Künstler – aber ganz freiwillig. Der Lehrer räumt seit Sonntag regelmäßig die Bürgersteige an der Straße Am Bornberg in Wettmar. Und das nicht nur vor seinem Haus, sondern gleich in der kompletten Nachbarschaft: acht Grundstücke auf der einen und weitere acht auf der Straßenseite gegenüber. Die Idee, das zu tun, war ihm ganz spontan gekommen. Vor fast zwei Jahren schenkte ihm ein Nachbar einen alten motorgetriebenen Einachser samt Pflug und Schneeräumschild. Der stand seitdem in der Ecke und wurde nicht einmal bewegt. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragte sich Künstler am Sonntag, als die ersten Schneeflocken ihren dicken Teppich ausbreiteten.

„Langsam könnte es aufhören zu schneien“

Künstler holte das bald 50 Jahre alte Gerät aus der Ecke, montierte das Schneeräumschild und besorgte den notwendigen Sprit, samt einer kleinen Flasche Öl. „Das ist ein Zweitakter, der braucht nicht nur Benzin.“ Und die lange Pause hatte der Veteran gut weggesteckt. Gleich im zweiten Versuch sprang der Motor des Einachsers an und Künstler konnte den Schnee vor seinem Haus wegräumen. Aber eigentlich muss man ja nicht so ein Gerät einsetzen, um den Schnee vor nur einem Grundstück wegzuräumen, sagte sich der Lehrer, als er die Arbeit erledigt hatte. „Das lohnt ja gar nicht.“ Kurzerhand machte Künstler weiter und sorgte für freie Bürgersteige in der Nachbarschaft. Und das nicht nur einmal. „Achtmal habe ich in den vergangenen Tagen den Schnee beiseitegeschafft“, sagt er und zählt die einzelnen Arbeitseinsätze zusammen. „Aber das macht mit dem Einachser ja durchaus Spaß.“

Alt aber effektiv: mit diesem Einachser räumt Moritz Künstler den Schnee weg. Quelle: privat

Über die Aktion freute sich auf jeden Fall auch die Nachbarschaft. „Das ist richtig toll“, sagt Dieter Schwanke lobend. Er wohnt im Haus gegenüber. Trotz aller Freude über die Arbeit mit dem historischen Gerät: „Ich hätte nichts dagegen, wenn es langsam mal aufhören würde zu schneien“, sagt Künstler. „Dann könnte ich den Einachser wieder wegstellen. Mal sehen, wann er dann wieder zum Einsatz kommt und vor allem wofür.“

Von Thomas Oberdorfer