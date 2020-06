Großburgwedel

Der elfjährige Quentin Albers aus Großburgwedel ist ein fröhlicher und aufgeweckter Junge. Doch am 16. Februar wusste er gar nicht, wie er seine Freude ausdrücken sollte. Er hatte eine E-Mail erhalten mit der Einladung zu einem Baseballturnier in den USA. Nach seinen Eltern Rebecca Albers-Rümmele (44) und Hendrik Albers (46) musste er die sensationelle Nachricht direkt seiner Schwester Jill (14) und seinen Freunden mitteilen. „Alle hatten sich für mich gefreut“, sagt Quentin. Aus der Freude ist inzwischen allerdings Enttäuschung geworden, denn die Corona-Pandemie hat der Familie Albers einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es wird nichts aus dem amerikanischen Traum im Juli.

Quentin muss sich im nächsten Jahr neu beweisen

„Das ist sehr schade“, sagt Quentin, der als einer von nur fünf Jungen der Altersstufe U 12 aus Deutschland für die zweiwöchige internationale Weltmeisterschaft – offizieller Titel: USSSA Global World Series – in Destin im Bundesstaat Florida ausgewählt worden war. Zwar gibt es dieses Auswahlturnier jährlich, doch 2021 fällt Quentin mit dann zwölf Jahren schon in die Kategorie Junioren und muss sich in der Altersklasse U 15 bei anderen Trainern neu beweisen. Doch der Großburgwedeler trägt die Situation mit Fassung und blickt zuversichtlich nach vorn: „Ich muss weiter an mir arbeiten, um diese Chance noch einmal zu erhalten.“

Konzentriert wartet Schlagmann Quentin Albers beim Baseballspiel für die Hannover Regents auf den Ball. Quelle: privat

Er bezeichnet sich selbst als ehrgeizig. „Wenn ich etwas erreichen möchte, dann schaffe ich es auch“, sagt der Fünftklässler des Großburgwedeler Gymnasiums. Vor vier Jahren hatte er Baseball für sich entdeckt. Zuvor hatte er zwei Jahre lang Inlinehockey gespielt, wollte dann aber gern etwas anderes ausprobieren. Er trat damit in die Fußstapfen seines Großvaters Gerd Rümmele, der in den USA Baseball an der Schule gespielt hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Quentins Urgroßeltern ausgewandert und lebten in Kenosha, zwischen Chicago und Milwaukee gelegen. 1967 zog es die Familie aber wieder zurück nach Deutschland.

Fotos vom Großvater bringen Jungen auf Baseball

Quentin sah einige Familienfotos, auf denen sein Großvater spielte. „Ich kannte die Sportart nicht und fand sie interessant“, erinnert er sich. Seine Eltern entdeckten zwei Vereine in der Region. Der Junior entschied sich für die Hannover Regents. „Mir gefielen die Trikots sehr gut“, nennt der Elfjährige lachend den Hauptgrund. Bei den ersten Trainingseinheiten war er noch ehrfürchtig. „Ich hatte beim Schlagen Angst vor dem Ball.“ Das legte sich aber schnell. Er fand Gefallen am Sport und entwickelte sich schnell weiter. Inzwischen steht er in der Defensive am ersten Mal. Offensiv ist er für seine Schlagqualitäten bekannt: In der vergangenen Saison wurde er bei den Regents zum besten Schlagmann gewählt.

Zusätzliche Förderung beim Training in Berlin

Doch die Entwicklungsmöglichkeiten sind in der Region Hannover begrenzt. Quentin ist wissbegierig und möchte immer besser werden. Deshalb ist er in den Wintermonaten alle zwei Wochen zum Training in Berlin. „Diese zusätzliche Förderung bringt mich viel weiter. Die Qualität des Trainings ist ganz anders“, sagt er.

Quentin Albers beim Trainingscamp in Berlin mit dem amerikanischen Coach und früheren Profi John Madlen. Quelle: privat

Quentin träumt von der großen Karriere in der amerikanischen Profiliga MLB. „Klar, das wäre natürlich mega“, sagt er. Sein großes Vorbild ist der Deutsche Max Kepler, der bei den Minnesota Twins bis zum Ablauf seines Vertrags 2024 in dann insgesamt zehn Saisons umgerechnet rund 33 Millionen Euro verdient haben wird. „Meine Mutter und Schwester haben schon mit mir verhandelt, was sie davon abhaben möchten“, sagt Quentin lachend. Doch die Verhandlungen sind noch nicht endgültig abgeschlossen.

Das ist Baseball Was in Deutschland eine Randsportart ist, erfreut sich in den USA großer Beliebtheit: Baseball. Beim grob mit Brennball vergleichbaren Spiel treffen zwei Mannschaften mit jeweils neun Spielern aufeinander. Eine Mannschaft hat das Schlagrecht und befindet sich im Angriff. Trifft der Spieler (Batter) mit dem Schläger den vom Werfer (Pitcher) geworfenen Ball, kann er von der Homeplate die drei weiteren Male (Bases) erreichen, bis der Gegner den Ball unter Kontrolle hat. Schafft er es schließlich bis zum Ausgangspunkt, gibt es einen Punkt. Wird der Ball direkt über die äußere Spielfeldbegrenzung befördert, ist dies ein Homerun. Sind drei Spieler aus (out), beispielsweise durch das Fangen des Balles in der Luft, wechselt das Schlagrecht zum Gegner. Insgesamt werden im Wechsel neun sogenannte Innings gespielt.

