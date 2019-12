Kleinburgwedel

Seit 45 Jahren stimmen sich die Kleinburgwedeler vor dem Feuerwehrhaus auf den Heiligen Abend ein: Auch in diesem Jahr kommt dort wieder der Weihnachtsmann und überreicht den Kindern Geschenktüten. Am Dienstag, 24. Dezember, ab 17 Uhr wird der Mann mit dem roten Mantel und dem langen, weißen Bart dort erwartet. Der Feuerwehrmusikzug begleitet seine Ankunft musikalisch.

Strahlende Kinderaugen und zufriedene Eltern und Großeltern sind seit vielen Jahren ein Ansporn für den Feuerwehrmusikzug, diese stimmungsvolle Aktion auf die Beine zu stellen, die für viele Anwohner der Auftakt zum Weihnachtsfest ist. „So manches Elternteil der anwesenden Kinder denkt dabei sicher daran zurück, wie es selbst hier einst auf den Weihnachtsmann gewartet hat“, sagt Günter Dreblow, Übungsleiter des Feuerwehrmusikzugs.

Feuerwehrmusikzug freut sich über finanzielle Unterstützung

„Die Kinder und ihre Eltern kommen direkt im Anschluss an den Weihnachtsgottesdienst zum Feuerwehrhaus“, beschreibt Dreblow die jahrzehntelange Tradition. Fast alle der zwölf Musikzugmitglieder wirken an der Veranstaltung am Heiligabend mit. In die Vorbereitungen sind alle Musiker eingespannt: Schließlich müssen die Leckereien für den Tüteninhalt gekauft und die rund 100 Tüten befüllt werden. Da das Ganze auch einen großen finanziellen Aufwand für den Musikzug bedeutet, sind die Mitglieder für Unterstützung dankbar. Im Schützenkrug und in Petras Haarstübchen stehen Spendenboxen, die zugunsten des Musikzugs befüllt werden können.

Von Gabriele Gerner