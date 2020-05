Großburgwedel

Wann? Für wie viele Gäste? Unter welchen Auflagen? Noch vor vielen offenen Fragen stehen die Stadt Burgwedel und andere Kommunen in Niedersachsen, die ihr Freibad öffnen möchten. „Das Land lässt uns schlicht im Stich“, sagt Bürgermeister Axel Düker mit Blick auf Verordnungen und Erlasse, die zum Teil auch unterschiedliche Öffnungstermine nennen. Der Verwaltungschef würde das Freibad in Großburgwedel gern öffnen, aber: „Die Sicherheit und die Gesundheit der Badegäste haben für uns höchste Priorität.“

Deshalb benötigten die Städte und Gemeinden dringend einen Erlass, der den Betrieb von Schwimmhallen und Freibädern regele. „Natürlich gehen wir unterschiedliche Szenarien durch, doch jedes kleine Detail zieht eine größere Folge nach sich“, sagt Düker und nennt als Beispiel die Erfassung der Besucherdaten. Würde die Verwaltung dies so handhaben müssen wie beispielsweise Restaurants, dann müsste jeder Badegast seine Daten hinterlassen. „Das würde für uns einen großen personellen Aufwand bedeuten“, sagt er.

Bürgermeister: Saisonkarten lösen das Problem nicht

Dabei biete sich auch der Verkauf von Saisonkarten nicht als Lösung an: Denn der automatisierte Einlass erkenne nicht, ob der Karteninhaber oder ein Familienmitglied das Bad betrete. „Damit können wir nur bedingt sicherstellen, dass wir bei einer Infektion die Besucher tatsächlich ermitteln können.“ Deshalb müsste zumindest die Stadt Burgwedel die Kontrolle am Eingang ändern und mit Personal besetzen, was wiederum Kosten nach sich ziehen würde.

Hinzu komme, dass die Inhaber von Saisonkarten auch eine Leistung erwarteten. Müsse nun das Bad wegen einer zweiten Infektionswelle schließen oder käme der Karteninhaber vielleicht nicht auf das Gelände, weil schon zu viele Besucher sich dort tummeln, dann entstehe Ärger, den die Verwaltung sich und den Badegästen im Vorfeld ersparen möchte. Deshalb, davon ist Düker überzeugt, kann die Stadt erst dann ein Konzept fertigstellen und die Kosten auflisten, wenn das Land seine Vorgaben klar definiert hat – ähnlich wie bei den Kindertagesstätten.

Wer kontrolliert Eingang, Duschen, Ausgang?

Denn es gehe auch um solche Details wie: Dürfen die Badegäste im Anschluss duschen? „Unsere Wärmehalle werden wir sicherlich nicht zum Aufenthalt öffnen dürfen“, sagt Düker. Doch wenn nur eine bestimmte Zahl an Schwimmern die sanitären Anlagen nutzen dürfen, müsse die Stadt auch für diese Kontrolle wiederum Mitarbeiter einsetzen. Bäder in der Regie von Vereinen oder Genossenschaften wie in Uetze und Hänigsen können auf Ehrenamtliche setzen, das gehe bei einem kommunalen Bad nicht.

Und wenn nur eine definierte Zahl von Besuchern eingelassen werden darf: Wie kann Burgwedel möglichst vielen das Schwimmen und Baden erlauben? Nach dem Windhund-Prinzip, dass die ersten die Glücklichen sind? Aber wer kontrolliert, wie lange sie bleiben und ob dann die nächsten eingelassen werden können? Ginge ein Schichtmodell – vormittags und nachmittags? „Aber dann brauchen wir eine Antwort, ob wir zwischendrin desinfizieren müssen“, sagt Düker.

Er betont, dass die Stadt ihr Bad öffnen wolle – allein schon deshalb, weil für viele Familien die Reise in den Urlaub entfalle und weil das Schwimmen den Burgwedelern im Sommer den Sport ermöglicht. „Das Bad ist so hergerichtet, dass wir kurzfristig öffnen können“, erklärt der Verwaltungschef. Doch wenn das Land endlich klar die Auflagen regele, dann müsse das Rathaus die Kosten aufschlüsseln und die Politiker müssten darüber abstimmen. Einen anderen Weg, betont Düker, sehe er nicht. Zumindest die SPD spricht sich in einer Erklärung schon jetzt für die Öffnung des Bades aus.

Von Antje Bismark