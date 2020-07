Engensen

Eichhörnchen, Bussarde, Weißstörche, Hasen – Tiere in freier Natur sind Detlef Hoyers Spezialgebiet. Einige seiner Aufnahmen hat auch die HAZ bereits präsentiert. Sein fototechnisches Handwerk hat sich der Engenser komplett selbst beigebracht.

Dass Detlef Hoyer einmal ein erfolgreicher Hobbyfotograf werden würde, war jedoch nicht zu erwarten. Denn seit seinem 17. Lebensjahr ist seine Sehkraft erheblich gemindert. Ein halbes Jahr vor seiner Abiturprüfung erlitt er beim Handballspielen einen Netzhautriss am linken Auge. Die Folge: 80 Prozent weniger Sehkraft auf dem Auge. Zu seinem damaligen Traum, Sport zu studieren, sagte der behandelnde Arzt nur: „Schminken Sie sich das ab.“

Sportstudium trotz Augenverletzung

Doch der Arzt hatte nicht mit der Willensstärke des jungen Mannes gerechnet. Hoyer schlug die Bedenken in den Wind, studierte Deutsch und Sport und wurde Lehrer. Handball, Basketball und diverse andere Sportarten begleiten ihn schon sein Leben lang. Nach dem Studium in Hannover fand Hoyer im Jahr 1977 eine Anstellung am Gymnasium Großburgwedel. 39 Jahre lang unterrichtete er dort. Zum Kollegium gehörte auch seine Frau. „Zuweilen war unsere Familie zu fünft an der Schule, als unsere drei Kinder dort Schüler waren“, erzählt Hoyer.

Die Aqua Optima 1970 war die Initialzündung

Das Interesse am Fotografieren entwickelte Hoyer, als er selbst noch Schüler war. „In meinem Heimatort Nienburg jobbte ich als Reporter für die Neue Presse. Da war dieser Fotograf, der in mir das Feuer fürs Fotografieren entfachte“, sagt Hoyer. Dieser Kollege zeigte ihm, wie man Motive auswählt und Personen in Szene setzt, damit die Fotos interessant werden. „Und er schenkte mir meine erste Kamera, eine Aqua Optima 1970 – das war die Initialzündung“, erzählt er.

Zuweilen sympathisierte der Hobbyfotograf auch mit dem Gedanken, beruflich ganz in den Journalismus zu gehen. „Doch als Lehrer hatte man damals die Wochenenden frei – die brauchte ich ja für den Sport“, sagt er. So betrieb er das Fotografieren nur als privates Hobby – und machte Aufnahmen beim Sport, im Familienkreis und auf Reisen.

Sein größter Traum: Eine Fotosafari in Namibia

Die schönsten Motive entdeckte der 1,92 Meter große Sportlehrer bei den jährlichen Reisen mit seiner Handballmannschaft von der Turnerschaft Großburgwedel, in der auch viele Kollegen Mitglied waren. „Als wir im Jahr 1978 nach Island fuhren, habe ich mit meiner ersten Spiegelreflexkamera fotografiert“, erinnert er sich.

Später besuchte er mit den Kollegen unter anderem Brasilien, Togo und Israel. Hoyers größter Traum ist es, einmal in Namibia auf Fotosafari zu gehen. Auch Costa Rica, das er bereits kennengelernt hat, würde er gern einmal intensiver bereisen.

Jedes Jahr ein Bildband von 150 Seiten

Doch auch die Natur vor der eigenen Haustür reizt den Pensionär inzwischen immer mehr. Zahlreiche Motive findet er in der näheren Umgebung. Jedes Jahr stellt er die schönsten Aufnahmen in einem Fotobuch zusammen. Schon über 40 solcher Bildbände mit 150 Seiten sind im Laufe der Zeit entstanden.

Keine Lust, das Objektiv zu wechseln

Seit einigen Jahren ist die EOS 80 D von Canon seine ständige Begleiterin bei Fototouren. Dazu benutzt er ein Sigma-Objektiv mit 150 bis 600 mm Brennweite. „Ich habe keine Lust, ständig das Objektiv zu wechseln“, gesteht Hoyer. Überhaupt sei er nicht der geduldige Typ. „Mit einer 40-Kilo-Ausrüstung durch den Urwald zu laufen, um Tiere beim Nestbau zu fotografieren – so viel Ehrgeiz habe ich nicht“, sagt er. Auch einen Fotokurs hat der Autodidakt noch nie besucht. „Stattdessen mache ich ganz viele Aufnahmen, und ein paar davon werden halt gut – das reicht mir.“

Dennoch ist ihm fotografischer Ehrgeiz nicht fremd. Für manche Tieraufnahmen steht der Pensionär durchaus um 4 Uhr morgens auf. Libellen am Engenser Kiesteich, einen Frosch auf einer Seerose, Störche beim Nestbau oder Greifvögel mit ihrer Beute – diese seltenen Momente einzufangen erfüllt ihn mit Glück.

Doch so schön es sei, Tiere vor die Linse zu bekommen, seine absoluten Lieblingsmotive sind seit einigen Jahren seine vier Enkel. Das Mädchen und die drei Jungen in ihrer Entwicklung zu begleiten und Momente mit ihnen fotografisch festzuhalten, sei für ihn das Schönste, sagt Hoyer. „Auch, wenn sie manchmal mehr zappeln als die Tiere.“

Von Gabriele Gerner