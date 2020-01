Fuhrberg

Das nächste Kapitel beim Ausbau des Glasfasernetzes seitens der Deutschen Glasfaser in Burgwedel beginnt jetzt: Der Generalunternehmer ANB Multiservice klärt bei Hausbegehungen mit den Kunden, wie genau die Hausanschlüsse bei ihnen verlegt werden sollen – zuerst in Fuhrberg und Kleinburgwedel, später in Wettmar, Engensen und Thönse. Noch bis mindestens Ende Januar werden diese Einzelabsprachen andauern. Wenn das Wetter mitspielt, beginnen die Tiefbauarbeiten in den beiden ersten Ortschaften Mitte Januar. Der komplette Ausbau des Glasfasernetzes für Burgwedel soll – so der Plan – im Oktober/November 2020 abgeschlossen sein.

Wo genau soll das Glasfaserkabel durch den Garten und schließlich ins Haus geführt werden? Wie lange werden die Erdarbeiten auf dem eigenen Grundstück dauern, und wie umfangreich sind sie? Gibt es bereits bestehende Versorgungsleitungen, auf die Rücksicht genommen werden muss? Bei Hausbegehungen können Hauseigentümer wie Pierre Mai alles, was ihnen wichtig ist, bis ins letzte Detail klären. Am Ende des 20- bis maximal 30-minütigen Termins wird alles protokolliert. „So kann ich alles noch einmal genau nachlesen, bevor ich mein Einverständnis gebe. Ich fühle mich gut aufgehoben und bin froh, wenn es endlich so weit ist“, sagte der Fuhrberger.

Individuelle Absprachen für beste Transparenz

Der Berufsschullehrer für Informatik und Elektrotechnik hatte sich bereits vor der Begehung mit Aram Bunink vom Generalunternehmer ANB Multiservice und Stefan Kraege, Bauleiter der Deutschen Glasfaser, genaue Gedanken gemacht. Neben dem Plattenweg, der von der Grundstücksgrenze zur Haustür führt, soll seinem Wunsch nach die Glasfaserleitung verlegt werden. „Dafür müssen wir wissen, wo bereits Versorgungsleitungen gelegt sind“, sagte Kraege. Wenn ein Grundstücksbesitzer das nicht genau weiß, fordere die Deutsche Glasfaser deshalb Pläne von der Avacon an. Angst um seinen Rasen müsse er nicht haben, erfuhr Mai beim Hausbesuch.

Denn in der Regel wird das Kabel unterirdisch mit einer sogenannten Erdrakete bis an das Haus „geschossen“. Dazu werden lediglich zwei sogenannte Kopflöcher auf dem Gehweg vor dem Grundstück und am Haus ausgehoben. „Die sind nicht größer und tiefer als zwei Bierkisten“, erklärte Kraege. Die Stelle, an der das Kabel ins Haus gelegt wird, soll bei Mai ebenerdig rechts neben der Haustür in den Hauswirtschaftsraum führen. Dafür ist das Bohren eines kleinen Loches notwendig. „Es ist nicht dicker als ein Finger“, sagte Kraege. „Und wir verkleben es mit PU-Schaum, sodass kein Wasser eindringen kann“, ergänzte Bunink.

Entscheidend sind die Wünsche des Kunden

Grundsätzlich sei eine Einleitung im Keller oder Erdgeschoss am einfachsten. Falls es, etwa bei Mehrfamilienhäusern, aber doch weiter oben sein muss, erfolgten genaue Absprachen, sagte Bunink. „Die Leute haben meist so schöne Fassaden, die sollen auch so schön bleiben.“ Von dieser sogenannten Hauseinführung verlegt der Generalunternehmer das Kabel bis zum Hausübergabepunkt (HÜP), neben dem wird idealerweise gleich der Netzabschluss (NT) installiert. Beide will Mai an der Wand des Hauswirtschaftsraumes neben dem Schaltschrank haben. „Wichtig ist, dass es in der Nähe Strom gibt“, sagte Bunink. „Ohne den funktioniert es nicht.“

Damit es bei der Ausführung keine Unklarheiten gibt, fotografiert er die betreffenden Stellen, lädt die Fotos in eine spezielle App hoch und versieht sie mit Symbolen: Kästen für HÜP und NT, Pfeile für die geplante Leitung. So wissen die Mitarbeiter, die die Installation dann ausführen, genau Bescheid. Und wenn es bis dahin doch noch Fragen gibt? Ganz einfach Kontakt aufnehmen, sagte Kraege. Sobald das Verlegen der Kabel im Straßenraum beginnt, werde er dort sein – erkennbar an einer gelben Weste mit der Aufschrift „Bauleiter“. Zudem werde demnächst noch ein Büro eingerichtet, an das sich Kunden und solche, die es noch werden wollen, wenden können.

