Die Diakoniestation Burgwedel ist seit 1989 als gemeinnütziger Verein in der ambulanten Pflege tätig. 20 Pflegefachkräfte und -helfer kümmern sich um Menschen in Burgwedel und Isernhagen. Nun hat der ehrenamtliche Vorstand entschieden, den Geschäftsbetrieb zum 1. Juli auf die Diakoniestationen Hannover gGmbH zu übertragen.

Die gemeinnützige Gesellschaft ist ein führender Anbieter in der ambulanten Pflege mit sieben Einrichtungen in Hannover, Garbsen und Neustadt. Ziel ist es, pflegebedürftigen Menschen zu ermöglichen, möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung selbstbestimmt zu leben.

Der Name bleibt, die Räume auch

Ausschlaggebend für die Entscheidung des Burgwedeler Vorstands war, dass weiterhin ein kirchlicher Träger die ambulante Pflege fortführt und dafür sowohl fachliches als auch wirtschaftliches Know-how mitbringt.

Die Diakoniestation, Im Mitteldorf 3, in Großburgwedel wird unter dem gleichen Namen weitergeführt. Auch wird die St.-Petri-Kirchengemeinde weiterhin ihre Räume zur Verfügung stellen. Allen Beteiligten sei es ein Anliegen, eine enge Vernetzung von Kirchengemeinde und Diakoniestation zu gewährleisten, teilte Pastorin Karin Altenfelder von der gemeinnützigen Gesellschaft am Montag mit. Holger Grünjes, Superintendent des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Burgwedel-Langenhangen, und Lutz Jung, Geschäftsführer der Diakoniestationen Hannover gGmbH, zeigten sich erfreut darüber, dass Kirche und Diakonie weiterhin Hand in Hand zusammenarbeiten.

Von Frank Walter