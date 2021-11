Großburgwedel

Sie tragen alle schwarz-weiß-karierte Hosen und weiße Hemden mit doppelter, blauer Knopfleiste. Das ist die typische Kleidung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Großküche. Dazu gehört auch die Appetit-Werkstatt der Pestalozzi-Stiftung an der Berghopstraße 6 im Gewerbegebiet II in Großburgwedel. Dort wird seit 2015 im großen Stil gekocht. In der Appetit-Werkstatt arbeiten 22 Menschen mit Beeinträchtigung. Unterstützt werden sie von einem Team von Köchen mit einer zusätzlichen Ausbildung für Arbeits- und Berufsförderung.

Auch Jennifer Martin gehört zum Team. Sie steht an einer Industriespülmaschine. Vor ihr laufen auf einem Band sauber gespülte Metallschalen entlang, die sie mit vier anderen Kollegen abtrocknet. Dabei geht es durchaus laut zu. Anschließend stapelt die Beschäftigte die Behälter auf fahrbare Regale. Denn schon am nächsten Morgen kommen die unterschiedlich großen Schalen wieder zum Einsatz. Darin werden zum Beispiel Gulasch, Gemüse, Reis, Kartoffeln oder Nudeln zu den Kunden gebracht.

Appetit-Werkstatt versorgt Kindergärten, Horte und Schulen

Die Appetit-Werkstatt kocht für Kindergärten, Horte und Schulen. Zudem versorgt die Küche auch die eigenen Pestalozzi-Einrichtungen mit Speisen. Pro Tag werden bis zu 2800 Essen gekocht. Dabei geht es für die Beschäftigten nicht nur ums Kochen, Abwiegen, Schnippeln und Spülen, sondern auch um die Teilhabe am Arbeitsleben.

Jennifer Martin kennt sich in der Großküche an der Berghopstraße bestens aus. Große Schneebesen, Kellen und Kochlöffel gehören für sie zum Alltag. In dem vor sechs Jahren errichteten Bau sind moderne Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigung entstanden. Die 35-Jährige zählt zu ihnen – und ist froh, dort zu arbeiten. Zu ihren Aufgaben gehört beispielsweise auch das Abzählen von Äpfeln, Birnen und anderen Obstsorten, die sie für die Kunden in Kisten packt. Sie arbeitet ebenfalls in der sogenannten kalten Küche mit. Die Beschäftigte bereitet dort Salatteller vor und zählt dafür Dressingtüten ab.

Koch Daniel Schleusing zeigt eine Kelle Paprikagulasch mit Putenfleisch und Karotten. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

1000 Essen mehr als am alten Standort

Martin selbst arbeitet bereits seit 15 Jahren in der Küche der Pestalozzi-Stiftung in Großburgwedel mit. „Ich kenne noch die alte Küche im Wichernhaus“, erzählt sie. Weil diese aus allen Nähten platzte und die Kesselanlagen nicht mehr funktionstüchtig waren, errichtete die Pestalozzi-Stiftung die Großküche im Gewerbegebiet II. Die Stiftung investierte damals 3,6 Millionen Euro, komplett aus Eigenmitteln. Auf 950 Quadratmetern entstand eine barrierefreie und hochfunktionale Küche, in der seit 2015 bis zu 3000 Essen zubereitet werden können. Das seien rund 1000 mehr, als das Team in der früheren Küche im Wichernhaus hergestellt habe, sagt Koch und Gruppenleiter Daniel Schleusing.

Der Beschäftigte Manuel Dees holt Transportkisten aus der Industriespüle heraus. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Moderne Ausstattung

Energieeffiziente Geräte, eine Garküche mit riesengroßen Kochbehältern und sechs Kühlräume sowie ein Gefrierraum und Sanitär-, Besucher- und Schulungsräume ermöglichen den Mitarbeitern ein modernes Arbeiten. Dabei setzt die Appetit-Werkstatt auf das sogenannte Cook-&-Chill-Verfahren. Damit hat die Großküche auch ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt ausgebaut.

„Mit dem Cook-&-Chill-Verfahren kommt jedes Gericht frisch gekocht auf den Tisch“, sagt Schleusing. Damit alle Zutaten von der Zubereitung bis zum Verzehr in Bestform blieben, bereite das Team alle Speisen nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz fertig zu. Nach der heißen Phase heißt es dann: Cool down. In sogenannten Chillern wird das Essen schonend auf drei Grad abgekühlt. Dadurch bildeten sich keine Eiskristalle und die Speisen behielten ihre Konsistenz und Nährstoffe. Das Essen wird nach der Lieferung vor Ort nicht aufgewärmt, sondern erst vor Ort zu Ende gegart.

In diesen Styroporbehältern wird das Essen warmgehalten. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Allerdings könne die Küche noch nicht zu 100 Prozent auf das Garverfahren umsteigen, sagt Schleusing. Viele Einrichtungen, die sie belieferten, verfügten noch nicht über die nötigen Geräte. Die Appetit-Werkstatt verleihe zwar die Geräte, und die Städte und Gemeinden rüsteten nach und nach die Küchen um. „Dennoch kochen wir noch zu 50 Prozent nach dem Cook-&-Hold-Prinzip“, sagt Schleusinger. Das heißt: Die Speisen werden warm gebracht. Ihr Anteil soll aber weiter reduziert werden, die Zukunft liegt laut Stiftung im gesunden Essen nach dem Cook-&-Chill-Verfahren.

Von Katerina Jarolim-Vormeier