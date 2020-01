Großburgwedel

Mit a cappella, dargeboten von vier entzückenden Frauen, setzt die Stadt Burgwedel am Mittwoch, 12. Februar, 20 Uhr, ihre Konzertreihe Kultureller Frühling im Amtshof, Auf dem Amtshof 8, fort. „Heimspiel“ heißt das Programm, mit dem die Gruppe Medlz eine musikalische Liebeserklärung an die deutsche Sprache formuliert. Denn alle von den Sängerinnen ohne instrumentale Begleitung dargebotenen Titel werden auf Deutsch gesungen.

Heimspiel – das gilt für Sabine, Nelly, Joyce und Silvana auch in anderer Hinsicht. Die Medlz waren nämlich bereits vor fast genau sieben Jahren – im Februar 2013 – in Burgwedel zu erleben. Damals hatten die quirligen Dresdnerinnen Songs aus der Zeit von 1990 bis 2010 im Gepäck. Wer wissen will, wie sich die Combo seither entwickelt hat, sollte die Gelegenheit nutzen. Kennengelernt haben sich die Sängerinnen im Philharmonischen Kinderchor Dresden. In dem erhielten sie über ein Jahrzehnt lang eine fundierte Gesangsausbildung – und entdeckten ihre Liebe zur A-cappella-Musik.

Von Schiller bis Grönemeyer

In ihrem aktuellen Programm servieren sie ihren Zuhörern ein üppiges und facettenreiches Büfett deutschsprachiger Leckerbissen: angefangen bei den alten Schlagern aus der Zeit des Wirtschaftswunders über Schillers „Ode an die Freude“ bis hin zu Hits von den Prinzen, Herbert Grönemeyer und Udo Jürgens.

Karten gibt es im Vorverkauf ab Mittwoch, 29. Januar, bei der Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2, Telefon (05139) 2380. Sie kosten 15 Euro, ermäßigt 8 Euro. Mögliche Restkarten werden ab 19.30 Uhr an der Abendkasse angeboten.

Von Sandra Köhler