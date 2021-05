Oldhorst

Nächster Einsatz für den großen, silberfarbenen Schlüssel aus dem Burgwedeler Rathaus: Jedes Mal, wenn ein neues Feuerwehrauto an eine Ortsfeuerwehr übergeben wird, kommt er zum Einsatz. So auch am Wochenende: Bürgermeister Axel Düker (SPD) überreichte ihn an den stellvertretenden Stadtbrandmeister Florian Leisenberg und den Oldhorster Ortsbrandmeister Hartmut Lübbe.

Erstmals haben die Oldhorster Wasser an Bord

Damit ist nun auch offiziell vollzogen, was bereits seit einigen Monaten gelebte Praxis ist. Die Oldhorster Feuerwehr verfügt über ein neues, modernes Feuerwehrauto. Bereits kurz vor Weihnachten ist es in Burgwedels kleinster Ortschaft angekommen und seit gut zwei Monaten schon im Dienst. Das neue Kleinlöschfahrzeug (KLF) ersetzt das gut 40 Jahre alte Feuerwehrauto. „Für die Oldhorster Wehr ist das ein großer Schritt nach vorn“, erklärt Andreas Tietgen. Er ist der Stellvertreter von Lübbe. Denn: Das neue KLF verfügt über einen eigenen Wassertank. „Wir können nun mit 500 Litern Wasser an Bord zu unseren Einsätzen ausrücken. Das kann einen gewaltigen Unterschied ausmachen“, sagt er und schiebt die Begründung gleich nach: „Werden wir zu einem Brand gerufen, der gerade im Entstehen ist, dann kann man mit 500 Litern Wasser schon eine ganze Menge ausrichten.“

Rot auf weiß: Das neue MAN-Kleinlöschfahrzeug gehört der Ortsfeuerwehr Oldhorst. Quelle: Thomas Oberdorfer

Bislang hatten die Oldhorster Feuerwehrleute lediglich eine Tragkraftspritze in ihrem alten Fahrzeug an Bord. Um die einsetzen zu können, musste eine externe Wasserversorgung her. „Bei einem entstehenden Waldbrand eine durchaus problematische Situation“, erläutert Tietgen. Und auch ansonsten ist das neue Auto mit dem alten kaum vergleichbar. Deshalb mussten die 21 aktiven Oldhorster Feuerwehrfrauen und -männer für das neue Fahrzeug und seine Technik geschult werden. „Wenn wir im Einsatz sind, dann muss jeder Handgriff sitzen, da kann man nicht anfangen, nach Dingen im Auto zu suchen“, sagt Tietgen. „Darum bedarf es im Vorfeld intensiver Schulungen.“

Corona erschwert die Ausbildung der Feuerwehrleute

Und die sind in Zeiten einer Corona-Pandemie nicht eben leicht zu organisieren. „So eine Unterweisung samt Probefahrt dauert mehrere Stunden und mehr als zwei Leute gleichzeitig können wir nicht trainieren“, erklärt Tietgen. „Das dauert dann seine Zeit, bis die ganze Truppe fit ist für den Einsatz mit dem neuen KLF.“ Seit gut zwei Monaten ist das nun geschafft. Gäbe es einen Alarm, die Oldhorster würden mit ihrem neuen Fahrzeug ausrücken. Bislang ist das allerdings noch nicht geschehen. Und darüber ist niemand bei der Oldhorster Feuerwehr böse. „Die besten Einsätze sind die, die wir erst gar nicht fahren müssen“, sagt Tietgen und nennt noch ein paar Details zu dem neuen Wagen.

Alles an Bord: Ein Blick in das neue Kleinlöschfahrzeug der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Oldhorst. Quelle: Thomas Oberdorfer

Der MAN wurde von der Firma Ziegler aufgebaut. Sechs Feuerwehrleute können mit dem 177 PS starken Wagen zum Einsatz fahren. An Bord sind neben dem 500-Liter-Tank für Löschwasser, auch eine Tragkraftspritze, ein Stromgenerator samt eines kleinen Lichtmastes mit zwei Scheinwerfern und obendrein auch noch Atemschutzausrüstungen für vier Personen. Der KLF kann dabei durchaus als Schnäppchen durchgehen. 83.000 Euro zahlte die Stadt für das Fahrzeug, der als Vorführwagen bereits einige Kilometer auf dem Buckel hatte. Ein neues Fahrzeug dieser Klasse kann schnell mal das doppelte kosten.

Drehleiter könnte noch 2021 kommen

Auch wenn es nicht ganz neu ist, die Oldhorster sind mit ihrem KLF sehr zufrieden: „Das ist ein klassisches Fahrzeug für die Erstbekämpfung von Bränden. Genau das richtige für uns“, erklärt Tietgen. Und damit ist es das erste Fahrzeug dieser Gattung, das in Burgwedel in Dienst gestellt wird. „Wenn es sich im Einsatz bewährt, muss es nicht das letzte sein“, sagt Düker. „Es ist schnell und wendig und kommt in Ecken, wo große Fahrzeuge nicht hinkommen.“

Übrigens: Das war wohl nicht der letzte Einsatz für den großen, silberfarbenen Schlüssel in diesem Jahr. „Wir gehen davon aus, dass die bestellte Drehleiter noch in 2021 geliefert wird“, sagt Ordnungsamts- und Feuerwehrchefin Andrea Stroker und nimmt den überdimensionierten Schlüssel wieder an sich. Der soll in diesem Jahr schließlich noch einmal zur Geltung kommen.

Von Thomas Oberdorfer