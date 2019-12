Großburgwedel

28 Jastimmen, keine Gegenstimme und nur zwei Enthaltungen – mit überwältigender Mehrheit verabschiedete der Burgwedeler Rat am Donnerstagabend den städtischen Haushalt für 2020. Und es ist ein Haushalt der Rekorde: Die Verwaltung rechnet mit Ausgaben in Höhe von 60,2 Millionen Euro – so viel wie noch nie zuvor. Aus ihren Einnahmen von rund 52 Millionen Euro kann die bislang schuldenfreie Stadt das nicht bezahlen. Deshalb wird sie einen Teil der Ausgaben auf Pump finanzieren müssen.

Kämmerer erhält Kreditrahmen von 8,4 Millionen Euro

Und die Kommunalpolitiker haben Stadtkämmerer Christian Möhring einen üppig bemessenen Kreditrahmen in Höhe von 8,4 Millionen Euro mit ins Haushaltsjahr 2020 gegeben. „Den werden wir sicher nicht ausschöpfen“, sagte Möhring. Allein 1,5 Millionen Euro sind davon zweckgebunden für die Sanierung der Kanalisation der Wallstraße in Kleinburgwedel. Diese werde aber wohl 2020 gar nicht vorgenommen, weil daran die Sanierung der Ortsdurchfahrt durch die Region geknüpft ist. Und dieses Vorhaben wird die Region wohl in 2020 nicht angehen.

Der am Donnerstag verabschiedete Haushalt unterscheidet sich nur in wenigen Punkten von dem Entwurf, den Bürgermeister Axel Düker vor gut zwei Monaten vorlegte. Allerdings: Ein dicker Ausgabeposten ist noch hinzugekommen. Zwischenzeitlich hatte der Rat entschieden, dass für die Burgwedeler Feuerwehr eine Drehleiter angeschafft werden soll und dass das neue Feuerwehrhaus in Kleinburgwedel größer werden soll, als zunächst geplant. Für den Haushalt bedeuten diese beiden Entscheidungen eine zusätzliche Belastung von mehr als 900.000 Euro.

Das sagen die Politiker zu Burgwedels Haushalt 2020

Auch wenn bei der Abstimmung über die Finanzplanung bei den Politikern große Einmütigkeit herrschte, in ihren Reden zu dem Zahlenwerk legten die Fraktionen doch unterschiedliche Schwerpunkte. Sichtlich schwer mit ihrer Zustimmung tat sich die CDU/FDP-Gruppe. Fraktionschef Thorsten Rieckenberg kündigte an, dass seine Fraktion „bei der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2021 einen Finanzplan für den Zeitraum 2021 bis 2025 erwarte. Hieraus muss hervorgehen, welche Investitionen in den genannten Jahren anstehen. Ohne diese Übersicht werden wir dem nächsten Haushalt nicht zustimmen.“

Und auch Heinz Visel machte für die Grünen klar, dass künftig eine andere Form des Haushaltes gewünscht ist: „Wir möchten erreichen, dass unser Haushaltsplan auch ein CO2-Haushaltsplan wird, in dem für die einzelnen Planpositionen nicht nur der Aufwand in Euro, sondern auch die dadurch entstehende Erzeugung von Tonnen CO2 angegeben ist.“

AfD-Einzelvertreter Volker Körlin mahnte für die kommenden Jahre einen „maßvollen Umgang mit den Personalkosten an.“ Einzig die SPD-WEB-Die Partei-Gruppe zeigte sich zufrieden mit dem vorgelegten Zahlenwerk. Alle „angeführten Projekte für Burgwedel sind sinnvoll“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Joachim Lücke. Denn: Viele der in den Siebzigerjahren gebauten Anlagen sind „in die Jahre gekommen und müssen nun ersetzt oder aufwendig saniert werden.“

Defizit für das Jahr 2021 dürfte noch höher ausfallen

Übrigens: So schnell wird die Stadt wohl nicht zurück zu einem positiven Haushalt kommen. Im Gegenteil: Die Kreditaufnahme in 2021 dürfte noch deutlich höher ausfallen. „In 2021 brauchen wir alleine für den Neubautrakt des Gymnasiums 16 Millionen Euro“, erklärte Möhring gegenüber dieser Zeitung. Aber auch dann dürfte Burgwedel noch immer die Kommune mit der geringsten Verschuldung in der Region Hannover sein.

