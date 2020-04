Engensen

Da scheint einem Mann in Engensen noch das nötige Werkzeug für die Gartenarbeit gefehlt zu haben: Am Mittwochabend beobachtete eine Frau, wie ein ihr unbekannter älterer Herr zwischen 19.30 und 19.50 Uhr mit einem Lochspaten und einem zweiten Werkzeug unter dem Arm ein Nachbargrundstück am Hasenweg verließ. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Der rund 70-jährige Mann hatte sich zuvor gewaltsam Zugang zu dem Grundstück verschafft. Dafür hob er ein Gartentor aus den Angeln. Um welches Werkzeug es sich bei dem zweiten Stück handelte, konnte die Polizei nicht mitteilen. Nun suchen die Beamten nach dem Dieb und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer