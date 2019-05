Großburgwedel

Aus einer unverschlossenen Garage an der Holsteiner Weide entwendete der Täter ein weißes E-Bike der Marke Kalkhoff. Außerdem ließ er noch eine Gardena-Gartenpumpe mitgehen. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Sonnabend, 15 Uhr und Dienstag 17 Uhr. Die Polizei gibt den Zeitwert des Diebesgutes mit 650 Euro an. Die Beamten bitten etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer