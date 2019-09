Großburgwedel

Die Bewohner eines Hauses an der Straße In der Meineworth hatten am Donnerstag gerade im Garten gearbeitet, als ungebetener Besuch kam: Zwischen 14 und 16 Uhr schlich sich ein Unbekannter durch eine offene Seitentür ins Gebäude. Er stahl zwei Ringe und Geld, bevor er – vermutlich durch die Eingangstür – wieder verschwand. Die genaue Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest. Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sollen sich bei der Polizei unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Sandra Köhler