Großburgwedel

Ein unbekannter Dieb hat einer Frau am Sonnabendmorgen eine am Einkaufswagen hängende schwarze Handtasche im Edeka an der Dammstraße gestohlen. Als sich die Frau kurz umdrehte und nach Ware im Regal griff, schnappte er sich zwischen 9.40 und 9.45 Uhr die Tasche samt Geldbörse und Brieftasche. Den Schaden schätzt die Polizei auf 200 Euro.

Zeugen können sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Alina Stillahn