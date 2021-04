Thönse

Das ist einmal ein eher ungewöhnliches Diebesgut: In Thönse verschwand die abgelegte Frontgabel eines Radladers. Das melden die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel. Die Gabel gehört einem Bauunternehmen. Sie lag ungesichert am Gosekamp in Thönse, in der Nähe der Baustelle an der Wettmarer Straße. Die Gabel wurde im Zeitraum zwischen dem 19. und dem 26. April gestohlen. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer (0 51 39) 99 10 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer