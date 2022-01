Wettmar

Einen Schaden von etwa 6000 Euro haben Diebe verursacht, die in der Nacht zu Sonntag zwei Handwerkerautos – einen Mercedes Sprinter und einen Fiat Ducato – in Wettmar aufgebrochen haben. Die Fahrer hatten die Fahrzeuge eines ortsansässigen Unternehmens nach Aussage eines Polizeisprechers an der Thönser Straße abgestellt. Bis Mitternacht stellten sie keine Beschädigungen fest. Als sie am Sonntag gegen 7.20 Uhr zu den Transportern zurückkehrten, bemerkten sie nach Polizeiangaben, dass Unbekannte in der Zwischenzeit die verschlossenen Heckklappen gewaltsam geöffnet hatten. Sie gelangten auf diese Weise in das Fahrzeuginnere und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge, darunter Akku-Flex und Akku-Schrauber.

Täter wurden vielleicht gestört

Ein Auto stand auf dem Firmengrundstück, das zweite davor an der Straße. Nach Einschätzung der Ermittler könnten Zeugen die Täter gestört haben: Sie ließen ein sehr hochwertiges Werkzeug in einem Fahrzeug zurück, während sie das andere komplett ausräumten. Deshalb bitten die Polizeibeamten mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Antje Bismark