Großburgwedel

Diebe haben in Großburgwedel einen Audi A6 nahezu komplett ausgeschlachtet: Sie schlugen die Scheibe des an der Schulze-Delitzsch-Straße geparkten Wagens ein und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeuges. Dort bauten sie das Armaturenbrett und die Sitze aus. Anschließend öffneten sie den Kofferraum und entwendeten das Reserverad sowie weiteres Zubehör. Außerdem montierten die Diebe die Frontschürze samt der Beleuchtungsanlage ab und ließen auch diese mitgehen.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonnabend, 12 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. Ein Polizeisprecher gab den entstandenen Schaden mit 15.000 Euro an. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer