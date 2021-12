Großburgwedel

In der Nacht zu Montag, 20. Dezember, haben Unbekannte in Großburgwedel einen Wagen gestohlen. Laut Polizeiangaben war der rote Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio, in der Garageneinfahrt auf einem Wohngrundstück an der Straße Windmühlenbreite geparkt. Die Diebe schlugen in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 8.15 Uhr, zu. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 50.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05139) 9910 an die Polizei in Großburgwedel zu wenden.

Von Alina Stillahn