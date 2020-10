Großburgwedel

In der Nacht zu Sonntag ist ein schwarzer Audi SQ5 in Großburgwedel verschwunden. Der SUV war am Sonnabend gegen 19 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz an der Dammstraße geparkt worden. Den Diebstahl bemerkte der Eigentümer gegen 1 Uhr. Die Polizei beziffert den Schaden auf 30.000 Euro und hofft auf Beobachtungen von Zeugen. Diese erreichen das Kommissariat unter Telefon (05139) 9910.

Von Thomas Oberdorfer