Fuhrberg

Nach einem Diebstahl von Baumaschinen und Fallrohren sucht die Polizei Burgwedel jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Demnach hatten Unbekannte zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, je eine Rüttelplatte und einen Stampfer entwendet. Die Baumaschinen, von denen jede einen Wert im vierstelligen Euro-Bereich hat, befanden sich nach Aussage eines Polizeisprechers auf der Ladefläche eines Pritschenwagens, den die Arbeiter an der Straße An der Schule abgestellt hatten. Die Täter luden die Baumaschinen wahrscheinlich auf ein anderes Fahrzeug.

Diebe stehlen zehn Meter Kupferfallrohr

Ebenfalls in der Nacht zu Freitag schreckten Anwohner der Straße In den Tweechten in Fuhrberg auf, weil sie gegen 2 Uhr verdächtige Geräusche von einem Nachbargrundstück gehört hatten. Dort stahlen Diebe nach Polizeiangaben kupferne Fallrohre in einer Gesamtlänge von etwa zehn Metern. Die Schadenshöhe steht auch in diesem Fall nicht genau fest.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Stadt Burgwedel lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark