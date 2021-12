Großburgwedel

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Elektro-Dreirad gestohlen. Das blaue Rad für Erwachsene des Herstellers Draisin war vor einem Mehrfamilienhaus am Schnepfenweg abgestellt. Laut Polizei schlugen die Diebe in der Zeit von 18 Uhr am Mittwoch bis 10 Uhr des Folgetages zu. Den Schaden schätzen die Beamten auf 4000 Euro.

Zeugen können sich an die Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 wenden.

Von Alina Stillahn