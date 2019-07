Großburgwedel

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, von einem Grundstück an der Feldstraße in Großburgwedel eine Gartenpumpe, eine Heckenschere sowie je zwei Spaten und Astscheren gestohlen. Die Utensilien im Wert von etwa 180 Euro hatten in einem unverschlossenen Gartenhäuschen gelegen. Auf einem benachbarten Grundstück der Wiesenstraße wurde eine Stockrose herausgerissen und mittig durchgetrennt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist unklar. Die Polizei hofft unter Telefon (05139) 9910 auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter