Wettmar

Unbekannte Täter haben am Mittwoch einen Hochdruckreiniger und zwei Zapfenwellen – ein Zubehör für Landmaschinen – aus einer offenstehenden Scheune in Wettmar gestohlen. Die Diebe schlugen laut Polizei in der Zeit von 6 und 17 Uhr an der Straße Auf der Horst zu. Den Wert der gestohlenen Gegenstände schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Die Polizei in Großburgwedel ist telefonisch unter (05139) 9910 erreichbar.

Von Max Baumgart