Wettmar

Böse Überraschung für den Besitzer eines Pferdetransportanhängers in Wettmar: Als er zu dem auf einer Wiese an der Straße Auf der Horst abgestellten Gefährt zurückkehrte, fand er diesen aufgebockt auf Holzblöcken vor. Unbekannte hatten zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, die vier Räder des Anhängers samt Alufelgen und Radbolzen abmontiert und gestohlen. Die Polizei gibt des entstandenen Schaden mit 1600 Euro an und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer