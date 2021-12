Burgwedel

Sie lassen sich trotz Rückschlägen nicht unterkriegen, berichten aus ihrem Alltag oder haben einfach für jeden ein Lächeln parat. Diese Menschen und ihre Geschichten haben Burgwedel in diesem Jahr bewegt.

Landwirt Andreas Schröder lässt sich nicht unterkriegen

„Wir hatten wirklich Glück“: Andreas Schröder vom Biohof Wöhler blickt nach dem Großbrand in seiner Scheune nach vorn. Quelle: Carina Bahl

Ein verheerender Brand zerstörte im Frühjahr die Scheune auf dem Biohof Wöhler in Fuhrberg. Doch Landwirt Andreas Schröder wollte sich nicht unterkriegen lassen und wurde von einer Welle der Hilfsbereitschaft überrascht. „Das war eine Ermutigung weiterzumachen“, sagt er und will im nächsten Jahr sogar das Aussäen von Kichererbsen probieren.

Jasmin Safar geht mit 19 Jahren in die Kommunalpolitik

Jasmin Safar möchte alle jungen Menschen dazu ermutigen, sich an der Politik zu beteiligen. Quelle: Max Baumgart

Aus dem Politikleistungskurs des Gymnasiums in die Kommunalpolitik: Diesen Schritt hat die 19-Jährige Jasmin Safar gewagt. Nun sitzt sie nicht nur im Ortsrat Großburgwedel, sondern auch im Rat der Stadt und findet, dass die CDU nicht nur etwas für alte Leute ist. „Ich denke, man sollte nicht den Fokus auf die Unterschiede legen, sondern die Gemeinsamkeiten hervorstellen“, sagt sie.

Norbert Kunstmann und Dennis Schulz sammeln Lebensmittel für Bedürftige

Dennis Schulz (links) und Norbert Kunstmann sortieren an der Rampe eines Supermarktes die Lebensmittel. Quelle: Alina Stillahn

Die Fahrerinnen und Fahrer der Burgwedeler Tafel sind bei jedem Wetter draußen und sammeln Lebensmittel für Bedürftige ein. In Burgwedel engagieren sich viele ehrenamtlich. Zwei von ihnen sind Norbert Kunstmann und Dennis Schulz, der sagt: „Ich gebe auch gern was zurück.“ Lesen Sie hier, wie sie auf Tour gehen, um zu helfen.

Andrea Sewing ist die erste Vorständin der Pestalozzi-Stiftung

Sie liebt die roten Backsteinvillen der Pestalozzi-Stiftung. Im Verwaltungsgebäude (im Hintergrund) hat die neue Vorständin Andrea Sewing ihr Büro bezogen. Quelle: Martin Lauber

Gleich mit zwei Traditionen wurde in diesem Jahr bei der Pestalozzi-Stiftung gebrochen: Erstmals steht eine Frau an der Spitze der Stiftung und erstmals steht der Stiftung kein Pastor mehr vor. Die Sozialpsychologin Andrea Sewing übernimmt den Vorstand der Stiftung gemeinsam mit Sebastian Bernschein. „Es gehört Mut dazu, in einer solchen Institution mit 175-jähriger Geschichte, die so viele Facetten und auch dunkle Kapitel hat, die Verantwortung zu übernehmen“, sagt die Wettmarerin zu ihrem neuen Amt.

Helga Behnsen erfüllt sich mit Kaffeestübchen einen Traum

Sehr beliebt: Helga Behnsen zeigt ihre Himbeertorte. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Vor knapp 25 Jahren hat Helga Behnsen ihr Kaffeestübchen in Großburgwedel eröffnet. Mittlerweile ist sie über 80 Jahre alt – und backt immer noch, wenn Corona ihr nicht gerad einen Strich durch die Rechnung macht. „So ein Stübchen ist schon immer mein Traum gewesen“, sagt Behnsen. Lesen Sie hier ihre ganze Geschichte.

Carsten Rüdiger ist Burgwedels neuer Stadtbrandmeister

Rollt, wenn nötig, selbst den Schlauch aus: Burgwedels neuer Stadtbrandmeister Carsten Rüdiger. Quelle: Thomas Oberdorfer

Carsten Rüdiger ist Burgwedels neuer Stadtbrandmeister und hat einiges vor, vor allem junge Menschen für die Feuerwehr begeistern. Im Sommer hat er Ingo Mortl als Chef der Burgwedeler Feuerwehr abgelöst. Doch wenn nötig rollt er auch noch selbst den Schlauch aus und sagt: „Wenn hier der Pieper geht, dann fahre ich los.“

Fuhrbergs Pastor Rainer Henne verabschiedet sich

Nun im Ruhestand: Der Fuhrberger Pastor Rainer Henne. Quelle: Thomas Oberdorfer

Nach secheinhalb Jahren hat sich Pastor Rainer Henne im September in Fuhrberg in den Ruhestand verabschiedet. Doch nicht nur in Fuhrberg hat er viel bewegt, sondern auch als Seelsorger im Großburgwedeler Krankenhaus. Ein Wermutstropfen trübte den Abschied: Die Fuhrberger Pfarrstelle wird nicht neu besetzt. Trotzdem bleibt er bei seinem Motto, Menschen gern zum Lachen zu bringen: „Das ist mein Lebenselixier.“ Lesen Sie hier, wie Fuhrberg seinen Pastor verabschiedete.

Abi in der Pandemie: Hanne Wöhler berichtet

Hanne Wöhler berichtet aus dem Schulalltag in der Pandemie. Quelle: privat

Am Ende konnte Hanne Wöhler noch auf dem Abiball feiern. Doch vorher berichtete sie in dieser Zeitung von durchkreuzten Zukunftsplänen, Prüfungen unter Corona-Bedingungen, Distanzlernen und wenig Ablenkung vom Lernstress. Damit gibt sie den anderen Schülerinnen und Schülern, die die Pandemie so hart getroffen hat, eine Stimme.

Michaela Eike hat für alle ein Lächeln übrig

Organisation ist alles: Michaela Eike scannt die Pakete, bevor sie sie zu den Empfängerinnen und Empfängern bringt. Quelle: Alina Stillahn

Briefe, Päckchen und Pakete trägt Michaela Eike schon seit 30 Jahren aus und ist damit Burgwedels dienstälteste Postbotin. „Man ist nicht nur Postbote, man ist ja auch Mensch“, sagt sie und hat für jeden ein Lächeln parat – egal ob in der Pandemie oder im Weihnachtsstress.

Friedhelm Stein: Eine wichtige Stimme bleibt

Friedhelm Stein gemeinsam mit seiner Frau Ulla. Quelle: Martin Lauber

Viele Ortsbürgermeister haben sich in diesem Jahr von der politischen Bühne verabschiedet und wurden für ihr großes ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Doch kein Abschied war wohl so emotional wie der von Ortsbürgermeister Friedhelm Stein. Ein Schlaganfall 2020 zwang ihn zum Aufhören. Seitdem kämpfte er sich zurück und war nicht nur bei der letzten und ersten Sitzung des Ortsrates Engensen dabei, sondern auch bei der letzten Sitzung des alten Rates. Immer an seiner Seite: Seine Frau Ursula. Eines scheint sich auch nach seinem Schlaganfall nicht geändert zu haben: Mit seinen Worten bewegt er Menschen und wird sie auch weiterhin bewegen.

Von Alina Stillahn