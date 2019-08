Wettmar

Erneuter Dieseldiebstahl in Burgwedel: Nachdem in den vergangenen Wochen zweimal Diesel aus einem Radlader in der Kleinburgwedeler Kiesgrube gestohlen worden war, zapfte ein unbekannter Täter nun Kraftstoff aus den Tanks von zwei Lastwagen in Wettmar ab. Die Fahrzeuge standen an der Thönser Trift. Um an den Diesel heranzukommen, brach der Täter die verschlossenen Tanks auf. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich im Kommissariat in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer