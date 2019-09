Engensen/Wettmar

Auf den Diebstahl von Diesel haben sich augenscheinlich ein oder mehrere Täter spezialisiert. In der Nacht zum 20. September wurden aus Radladern in einer Engenser Kieskuhle an der Thönser Straße insgesamt 525 Liter Kraftstoff abgezapft. 260 Liter Diesel erbeuteten Unbekannte nun in der Nacht zu Donnerstag, als sie den Kraftstoff aus einer Sattelzugmaschine abpumpten, die in Wettmar an der Thönser Trift abgestellt war.

Die Polizei bittet Zeugen, sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer