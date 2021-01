Burgwedel

Die SPD Burgwedel veranstaltet in loser Folge immer mal wieder Diskussionsabende. Corona lässt das derzeit eigentlich nicht zu. Darum hat sich der Parteivorstand zu einer Premiere entschlossen. Erstmals laden Burgwedeler Sozialdemokraten zu einer Online-Diskussion ein. Das Thema: die Digitalisierung an den Schulen.

Diskutiert wird via Zoom im Internet

Am Montag, 18. Januar, soll ab 18 Uhr über den Stand der Digitalisierung an niedersächsischen Schulen gesprochen werden. Es geht dabei um Fragen der Ausstattung, der Qualifizierung und der Teilhabe. Auf dem digitalen Podium sitzen Burgwedels Bürgermeister Axel Düker ( SPD), Matthias Günther, Referatsleiter für Digitalisierung im Niedersächsischen Kultusministerium, Henrik Massow, Vorsitzender des Burgwedeler Stadtelternrats, Jens Szabo, Schulleiter der Realschule Wedemark und der SPD-Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs, der auch Mitglied des Kulturausschusses im Niedersächsischen Landtag ist. „Aber es ist durchaus auch gewünscht, dass sich die Zuschauer an der Diskussion beteiligen“, erklärt Burgwedels SPD-Chef Andreas Strauch.

Die Teilnahme ist über das Programm Zoom möglich. Dieses funktioniert sowohl auf dem Computer, als auch auf Smartphones und Tablets. Mit einer E-Mail an die Adresse karin.beckmann@kabelmail.de können sich Interessierte anmelden. Sie erhalten dann den Link zur Teilnahme an der Veranstaltung. Auch eine telefonische Einwahl ist möglich. „Unsere Zoom-Lizenz ermöglicht Diskussionsrunden mit bis zu 100 Teilnehmern. Sollte das nicht reichen, können wir sie auch noch erweitern“, erklärt Strauch und hofft auf eine rege Teilnahme der Burgwedeler.

Von Thomas Oberdorfer