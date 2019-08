Bei der Jazzmatinee in Langenhagen die Musik genießen, auf dem Dreschefest in Lehrte sich von der historischen Technik begeistern lassen oder beim Altwarmbüchener Triathlon die Läufer anfeuern: Das ist los am Wochenende vom 17. bis 19. August in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark.