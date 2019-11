Kleinburgwedel

Drei, vier oder sogar fünf Fahrzeugboxen – wie groß muss das neue Feuerwehrhaus in Kleinburgwedel ausfallen? Diese Frage soll am Dienstag, 5. November geklärt werden. Dann trifft sich der städtische Feuerschutzausschuss zu seiner nächsten Sitzung. Klar ist bislang lediglich, dass das neue Feuerwehrhaus an der Großburgwedeler Straße gebaut werden soll. Einen entsprechenden Beschluss fassten im März der Ortsrat Kleinburgwedel und der Feuerschutzausschuss in einer gemeinsamen Sitzung. Anschließend stimmte auch der Verwaltungsausschuss zu.

Positionen liegen weit auseinander

Ansonsten liegen die Positionen von Verwaltung und Feuerwehr weit auseinander. Während die Feuerwehr Kleinburgwedel einen Neubau mit fünf Stellplätzen für Fahrzeuge favorisiert, hätte es die Verwaltung gerne ein gutes Stück kleiner. Sie schlägt den Bau einer Halle mit nur drei Boxen vor und führt die hohen Kosten ins Feld.

Zwei Millionen Euro sind bislang für den Neubau veranschlagt. Dafür gäbe es ein Feuerwehrhaus mit Platz für drei Fahrzeuge. Jede weitere Box würde 331.000 Euro kosten, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Feuerschutzausschuss. Das ergibt eine Differenz von 662.000 Euro zwischen den beiden Versionen. In der Stadtverwaltung tritt man inzwischen auf die Kostenbremse –angesichts einer nicht mehr ganz so guten Haushaltslage. In ihrem kürzlich vorgestellten Haushaltsentwurf für 2020 hat die Verwaltung einen Kreditbedarf von 6,8 Millionen Euro für das nächste Jahr eingestellt. Ein Novum für Burgwedel. Bislang ist die Stadt ohne die Aufnahme von Krediten ausgekommen.

Einsatzleitwagen steht bislang in einer Scheune

Zurück zu den Plänen für das Kleinburgwedeler Feuerwehrhaus: Derzeit verfügt die Feuerwehr über drei Fahrzeuge. Zwei Löschfahrzeuge und einen Einsatzleitwagen. Diese könnten in dem Neubau unterkommen, auch wenn nur die kleine Lösung umgesetzt werden würde. Bislang ist der Einsatzleitwagen in der Scheune eines Landwirts im Ort untergebracht.

Die Kleinburgwedeler Feuerwehr hat aber auch Vorschläge parat, wie sie zwei weitere Boxen nutzen würde. In der vierten sollen zwei Anhänger untergebracht werden – einer mit einer transportablen Pumpe und ein weiterer mit einem Notstromaggregat. Die fünfte Halle benötigt die Feuerwehr, um dort ihre Fahrzeuge zu waschen.

Stadt schlägt Bau einer Garage vor

Für die geplanten Nutzungen der Hallenteile vier und fünf hat die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage andere Lösungen parat. Für die Anhänger schlägt sie den Bau einer Garage auf dem Gelände des neuen Feuerwehrhauses vor. Diese würde lediglich 21.000 Euro kosten und wäre somit um ein Vielfaches günstiger als der Bau einer eigenen Box im Feuerwehrhaus. Außerdem spricht sich die Stadt gegen den Bau einer Waschhalle aus. Ihr Vorschlag: Derzeit wird der Bauhof in Burgwedel umgebaut. Dort soll eine Waschanlage errichtet werden. Die könnte dann von den Feuerwehren mitgenutzt werden.

Vor der Sitzung am Dienstagabend wollen sich Vertreter der Kleinburgwedeler Wehr noch einmal mit dem Stadtfeuerwehrkommando zu dem Thema abstimmen. „Ein entsprechendes Treffen ist geplant“, erklärt der Kleinburgwedeler Ortsbrandmeister Florian Leisenberg.

Ausschuss debattiert auch über Drehleiter

Und es gibt ein weiteres spannendes Thema auf der Tagesordnung des Ausschusses. Die Kommunalpolitiker beraten auch über den Kauf einer Drehleiter für die Feuerwehr Großburgwedel. Der wurde im vergangenen Jahr von der Ratsmehrheit bereits einmal abgelehnt, aber nach einem Brand im Frühjahr – als die Drehleiter aus Langenhagen anrücken musste – von der SPD-WEB-Die Partei-Gruppe wieder neu auf die Tagesordnung gehoben.

Info: Die Sitzung des Feuerschutzausschusses beginnt am Dienstag, 5. November, um 18.30 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses, Fuhrberger Straße 4.

Von Thomas Oberdorfer