Großburgwedel

Eine böse Überraschung hat der Besitzer eines Peugot 206 erlebt, als er am Sonnabend in Großburgwedel zu seinem Auto zurückkehrte. Gleich drei Reifen waren platt. Ein unbekannter Täter hatte sie zerstochen. Der Wagen war in der Zeit zwischen 18 und 20.30 Uhr an der Straße Ackerrain abgestellt. Womit die Reifen zerstochen wurden, konnte die Polizei bislang nicht feststellen; sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer