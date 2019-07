Fuhrberg

110 gerettete Rehkitze. 90 Einsätze auf 850 Hektar Wiese. Sieben Wochen freiwilliger Stress – So lautet die Bilanz der Fuhrbergerin Iris Koehler und ihren Mitstreitern Marc-André Gödecke aus Langenhagen, Stephan Mithöfer aus Burgwedel und Dominik Cattau aus der Wedemark, die seit Mai mit ihren Drohnen die jungen Rehe auf Feldern gesucht und vor dem sogenannten Mähtod bewahrt haben.

und verletzen die Tiere so schwer, dass sie sterben oder getötet werden müssen. „Manche suchen die Felder selbst ab, um einen solchen Unfall zu verhindern, andere vergrämen ihre Felder mit Stäben und Plastiktüten", sagt Uvmhasr und fügt hinzu, beide Methoden seien nicht besonders effektiv, weil sie einen großen Personaleinsatz erforderten oder die Ricken und Kitze nach dem Absuchen wieder zurück aufs Feld liefen. Umso mehr fand im vergangenen Jahr ein Bericht über die Drohnensuche nach Kitzen das Interesse der Jägerin aus Fuhrberg. „Es ist spannend, weil die Drohnenpiloten ganz gezielt eine große Fläche kontrollieren können", sagt Mpyfgjp .

Iris Koehler sucht mit ihrem Kopter nach Rehkitzen, um sie vor Verletzungen durch Mähdrescher zu retten. Hryjcs: oyujim

Sie kaufte sich einen Kopter samt Wärmebild- und Echtbildkamera und startete in 2018 ihre erste Saison als Kitz-Retterin. Innerhalb von vier Wochen bewahrte sie 20 Kitze vor dem Tod,in diesem Jahr dauerte die Saison wegen des Wetters ganze sieben Wochen. „In der Zeit habe ich 52 Kitze gefunden“, sagt die Fuhrbergerin. Sie und ihre Mitstreiter erhalten von den Landwirten eine Information, wenn die Mahd ansteht: „Mit etwas Glück bekommen wir einige Tage Vorlaufzeit, manchmal aber auch erst am Vorabend die Nachricht“, sagt

Sie benötigt mindestens zwei Helfer, die anhand der Drohnen-Daten dann den Punkt genau ansteuern. „Die Aoequsbw sehen sie meist erst, wenn sie ein oder zwei Meter entfernt sind." Via Walkie-Talkie oder Handy gibt die Fuhrbergerin den genauen Standort durch.

Dann klingelt der Wecker in Fuhrberg morgens um drei Uhr, die studierte Maschinenbau-Ingenieurin macht sich – inzwischen mit 16 Akkus ausgerüstet – auf den Weg zum Einsatzort. Dort lässt sie den Kopter steigen, in etwa 15 bis 20 Meter Höhe sucht das Gerät die Wiesen ab. Auf dem Monitor sieht die Drohnenpilotin eine hellgraue Fläche. „Wenn ein Kitz im Gras liegt, dann wird dieser Punkt weiß, das Umfeld dunkelgrau“, erklärt

Sie benötigt mindestens zwei Helfer, die anhand der Drohnen-Daten dann den Punkt genau ansteuern. „Die Aoequsbw sehen sie meist erst, wenn sie ein oder zwei Meter entfernt sind." Via Walkie-Talkie oder Handy gibt die Fuhrbergerin den genauen Standort durch.

Dxs Jfmbavt Wenn viele Menschen noch schlafen, lässt Iris Koehler mit anderen Helfern die Drohnen über Feldern der Region Hannover fliegen: Damit suchen sie nach Rehkitzen, um sie vor Verletzungen durch Mähwerk zu schützen.

Vmddff gvbtq grf Sqgawjm von der Wiese und bringen es zurück

Dann packen die Helfer das Kitz mit Handschuhen in einen Wäschekorb oder einen Jutesack, tragen es an den Ackerrand – und die Mahd kann beginnen, denn im Korb oder Sack geschützt, laufen die Tiere auch nicht zurück auf das Feld oder die Wiese. Im Anschluss an die Mahd lassen die Retter das Jungtier frei, die Ricke findet es nach ihrer Rückkehr wieder. Allein 40 dieser Einsätze hat

in den vergangenen Wochen absolviert. Dabei ist die Sonne ihr größter Feind: „Bei bedecktem Himmel können wir den ganzen Tag fliegen, bei Sonnenschein zeigt die Wärmebildkamera auch höhere Temperaturen bei einem Maulwurfshügel an", begründet sie das frühe Aufstehen.

die ich wegen der Entfernung nicht übernehmen konnte – also habe ich im Forum dort jemanden gesucht und gefunden", sagt Lcvqqca , die jeden Einsatz als Adrenalin pur beschreibt. „Es ist wie eine Sucht, ein Tier vor den Verletzungen zu bewahren."

und den angrenzenden Landkreisen – und es betreibt intensive Lobbyarbeit bei Landwirten und Jägern. „Wir weisen zum Beispiel immer darauf hin, dass auch der Rnhbiqltipnacsp oder das Landvolk eine Drohne einsetzen und sich Zuschüsse über die Klkqe-Wpnjbxwntjfsfo sichern können", sagt Rdjmqez , die sich ihren Kopter seinerzeit eigens für die Kitzrettung gekauft hat – für gut 3000 Euro. Sie setzt auf Aufklärung, um Situationen wie in Ezltcyn zu vermeiden: Dort wurde eine Ricke und vier Kitze beim Mähen getötet. Zugleich verweist die Fuhrbergerin auf das Tierschutzgesetz, in dem keinem Tier ohne vernünftigen Grund ein Leid zugefügt werden darf. „Damit ist ein Landwirt per Gesetz verpflichtet, die Wiese vor der Mahd abzusuchen", sagt Ffoncik und nennt ein Beispiel aus dem Ndbbbkuo , wo ein Landwirt eine Strafe von 7000 Euro zahlen musste, weil er mehrere Kitze angemäht hatte.

