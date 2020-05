Burgwedel

Die Coronavirus-Pandemie macht nicht vor Afrika halt. Schon seit Jahren, aber besonders in dieser Zeit engagieren sich die Mitglieder des in Burgwedel gegründeten Vereins Education Matters für das Wohl von Kindern in Uganda und angrenzenden Staaten. Diesen fehlt oft der Zugang zu Bildung. Durch Patenschaften können Menschen hierzulande die Kinder in Uganda unterstützen und fördern. „Traurigerweise ist es wieder einmal so, dass die Ärmsten am meisten unter dem Virus und dessen Auswirkungen leiden“, sagt Niclas Bruhne vom Verein.

Menschen leiden unter Ausgangssperre

Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, hat die ugandische Regierung eine Ausgangssperre verhängt. „Nur noch wesentliche Dienstleister, zu denen laut Regierung Ärzte, Sicherheitspersonal und Bankangestellte gehören, dürfen ihrer Arbeit nachgehen“, schreibt der Verein in seinem Quartalsbericht. In Uganda sei aber ein Großteil der Bevölkerung auf die tägliche Arbeit angewiesen und habe somit aktuell keine Möglichkeit, etwas zu verdienen. Die Eltern von 15 Patenkindern des Vereins Education Matters seien betroffen. „Sie alle können zurzeit nicht arbeiten, sodass es ihnen auch schwerfällt, ihre Familien zu ernähren.“

Um möglichst schnell und unkompliziert helfen zu können, hat die Hilfsorganisation einen Nottopf gebildet. Mit diesem solle die Sozialarbeiterin der Organisation vor Ort schnell und unkompliziert helfen. „Aber auch viele andere Familien stehen vor einer schweren Zeit“, betont Bruhne.

Paten können Kindern Zugang zu Bildung ermöglichen

Nach eigener Aussage hat der Verein bereits mehr als 50 Kindern durch die übernommenen Patenschaften den Zugang zu Bildung ermöglicht. Konkret bedeutet dies: Der Pate übernimmt die monatlichen Kosten zwischen 10 und 50 Euro für den Besuch einer Schule. Die Eltern der Kinder oder ein Vormund sind oftmals nicht in der Lage, dieses finanziell zu ermöglichen.

Den Vereinsmitgliedern ist bewusst, dass auch in Deutschland viele Menschen von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. „Viele müssen unter den Einschränkungen finanziell leiden. Aber gegebenenfalls ist es dennoch möglich, uns und damit die Menschen in Ostafrika mit einem kleinen Beitrag zu unterstützen“, sagt Bruhne.

Weitere Informationen zu der Tätigkeit des Vereins gibt es im Internet auf www.edu-matters.org.

Von Mark Bode