Großburgwedel

Eduard und Anne Böckh sitzen auf dem Sofa in ihrem Zimmer im Wohnpark. Neben ihrem Sofa steht ein kleiner, schlichter Sessel aus dunklem Holz mit hellblauem Polster. Eines der wenigen Erinnerungsstücke an ein abenteuerliches gemeinsames Leben, das nicht in Burgwedel, sondern in Liberia begann. Auf dem Sofa erinnern sich die beiden 60 Jahre danach an ihren Hochzeitstag, den 9. Dezember 1961. In guten wie ihn schlechten Zeiten, das war ein Versprechen, das bis heute gehalten hat. Mittlerweile ist Eduard Böckh 97, seine Frau Anne 84. Die meiste Zeit erzählt sie. „Jetzt ist es so, dass ich die Stärkere bin und meinen Mann unterstütze.“

Der Mann aus Schiltach in Baden-Württemberg und die Frau aus Düsseldorf sind sich mehrere Tausend Kilometer entfernt im westafrikanischen Liberia begegnet. Im Frühjahr 1961 arbeiteten sie gemeinsam an einem Projekt zur Erkundung von Eisenerzvorkommen – Eduard Böckh als Hydrogeologe und Anne Böckh als Sekretärin eines Düsseldorfer Bergbaubetriebs.

Friedensrichter traut sie in seinem Wohnzimmer

Beim Gedanken an ihre Hochzeit noch im selben Jahr müssen beide lachen. In Liberia haben sie sich von einem lokalen Friedensrichter in dessen Wohnzimmer trauen lassen. „Da saßen noch die Hühner im Wohnzimmer. Die musste er erst einmal verscheuchen“, erzählt Anne Böckh. Da die Trauung nicht in der deutschen Botschaft stattgefunden hat, haben die beiden nach deutschem Recht also gar nicht geheiratet. „Wir wollten das nicht so formell machen“, sagt sie.

Mit 24 und 37 Jahren haben Anne und Eduard Böckh am 9. Dezember 1961 im westafrikanischen Liberia geheiratet. Quelle: Max Baumgart (abfotografiert)

„Mein Mann war in fast jedem Land der Welt – außer Russland, China und den USA“, sagt Anne Böckh. Als Hydrogeologe erforschte er in unterschiedlichsten Ländern die Wasservorkommen. Bis zu der Geburt ihrer zweiten Tochter begleitete Anne Böckh ihn auf seinen Reisen. So waren sie gemeinsam mit ihrer ersten Tochter in Niger und Syrien. Von ihrem Aufenthalt in Damaskus stammt auch der Sessel, der noch immer in ihrem Wohnzimmer steht. Ein lokaler Tischler hat ihn aus dem Holz eines Walnussbaums gefertigt, der in seinem Garten stand. Mit dem Sechstagekrieg von 1967, an dem Syrien beteiligt war, kam ihr Aufenthalt aber zu einem jähen Ende.

Er ist auf Reisen, sie kümmert sich um die Kinder

1968 bauten die Böckhs in Wettmar ihr Haus. Insgesamt vier Kinder zogen sie dort groß – drei Töchter und einen Sohn. Für Eduard Böckh ging es für die Arbeit immer wieder ins Ausland, zum Beispiel nach Burkina Faso, Südafrika, Brasilien und Indonesien. Den Haushalt und die Erziehung der Kinder hatte Anne Böckh währenddessen im Griff. Erst im September 2021 sind beide aus dem Haus in Wettmar in den Wohnpark in Großburgwedel gezogen.

Dieser Schritt war für sie nicht einfach. Nur wenig konnten sie aus ihrem Haus mitnehmen. Immerhin hat es der syrische Sessel auch in den Wohnpark geschafft. Sein Gegenstück mussten die Böckhs aber in Wettmar zurücklassen. Sie sind noch dabei, sich in ihrem neuen Heim einzurichten. „Wir warten noch auf Möbel“, sagt sie.

Familienfeier auf nächstes Jahr verschoben

„Für eine lange Ehe braucht es ein Verständnis für die Probleme des anderen“, sagt Anne Böckh. Sie dankt es dem langen Leben ihres Mannes, dass sie nun ihre diamantene Hochzeit gemeinsam verbringen können. Die geplante Feier mit der 19-köpfigen Familie in Kuhlmanns Restaurant in Bissendorf haben sie aber pandemiebedingt abgesagt. Im nächsten Jahr wollen sie die nachholen. Im Moment immerhin scheinen sie es zu genießen, zu den Abenteuern ihres bewegten gemeinsamen Lebens gedanklich zurückzureisen. „Wir hatten ein sehr buntes Leben“, sagt Anne Böckh und lächelt ihren Mann an.

Von Max Baumgart