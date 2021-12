Kleinburgwedel/Engensen/Großburgwedel

Knapp ein Drittel der Käuferinnen und Käufer der Grundstücke in den Baugebieten Lohfelde West in Kleinburgwedel und Südlicher Grashof in Engensen kommen aus Burgwedel. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Stadt. Mit der Änderung des Vergabeverfahrens für kommunale Grundstücke war in der Burgwedeler Politik die Befürchtung aufgekommen, dass Ortsansässige bei der Vergabe von Grundstücken benachteiligt werden.

Für die Baugebiete wurden die Käuferinnen und Käufer nämlich erstmals ausgelost. Wegen EU-rechtlicher Bedenken an der Vergabe über das Punktesystem hatte der Rat dem trotz aller Bedenken zugestimmt. Dabei waren in der Regel Ortsansässige bevorzugt worden. Um herauszufinden, zu welchen Ergebnissen das Losverfahren kommt, hatte die Stadt die Käuferinnen und Käufer befragt. Neben den Burgwedelerinnen und Burgwedelern kamen vor allem Bewerber aus der Region Hannover zum Zuge. Ihr Anteil liegt bei 39 Prozent. Aus den anliegenden Kommunen Burgdorf, Wedemark und Isernhagen kommen 22 Prozent, 8 Prozent sind von außerhalb.

Stadt will noch mehr wissen

Das Ergebnis trifft auf ein geteiltes Echo in der Politik. Während CDU, SPD und AfD den geringen Anteil an Burgwedelerinnen und Burgwedelern bemängeln, sehen Grüne und FDP das Ergebnis positiver. Einig sind sich aber die meisten, dass es noch mehr Daten braucht. Die Stadt will nämlich noch mehr von den 38 Käuferinnen und Käufern wissen. Freiwillige Angaben könnten die etwa noch zum Familienstand, zu dem Bezug zu Burgwedel oder zum Arbeitgeber machen, erklärt Kira Weitzel vom Bauamt. Die Daten könnten sie etwa mit den Erkenntnissen aus dem Baugebiet am Pöttcherteich vergleichen, das noch nach dem Punktesystem vergeben worden war.

Für CDU-Fraktionschef Michael Kranz ist ein Drittel Anteil an Burgwedelerinnen und Burgwedelern bei den Käuferinnen und Käufer zu wenig. Aus seiner Sicht braucht es gerade die, die sich aktiv in Vereinen und in der Feuerwehr einbrächten. Er verweist auch auf einen weiteren Vorschlag der Christdemokraten: Bauland bevorzugt an Burgwedeler Unternehmen zu vergeben, damit diese es ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Verfügung stellen können. Was das Vergabeverfahren angeht, ist er sich sicher: „Wir werden über ein Einheimischen-Modell wie auch in der Wedemark nachdenken müssen und es auch umsetzen.“

Lücke favorisiert Einheimischen-Modell

Auch Joachim Lücke, Fraktionsvorsitzender der SPD, sieht im Einheimischen-Modell Vorteile, so würden nicht nur 50 Prozent der Grundstücke an die Ortsansässigen vergeben. Er weist zusätzlich auf die soziale Komponente hin. Dabei gibt es gewisse Verdienst- und Vermögensgrenzen, damit gerade jungen Familien der Kauf eines Grundstücks ermöglicht wird. Er zeigt sich erfreut über den Anteil von Burgwedelerinnen und Burgwedelern beim Losverfahren, will aber weitere Ergebnisse abwarten. So bräuchten sie noch Informationen darüber, wer von den Zuziehenden einen Bezug zu Burgwedel habe, etwa in Burgwedel aufgewachsen und nun nach Studium oder Ausbildung zurückkehren wolle, gibt er zu bedenken.

„Das ist für mich ein Skandal“, sagt hingegen der AfD-Fraktionsvorsitzende Volker Körlin. Er wünscht sich einen Anteil von 80 bis 90 Prozent von Burgwedelerinnen und Burgwedelern. „Das schließt auch diejenigen ein, die hier einen Arbeitsplatz haben.“

Grüne und FDP sehen Zahlen positiv

Weitaus positiver sieht die Zahlen der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Erwin Fette. „Ich sehe auch, dass durchaus Burgwedeler zum Zuge gekommen sind“, sagt er und bringt noch einen weiteren Aspekt ins Spiel: Burgwedel habe auch eine hohe Einpendlerquote. Daher sei die Zahl derjenigen, die aus dem Umland nach Burgwedel ziehen, durchaus interessant, da sie dann nicht mehr pendeln müssten. „Wir haben hier viele Arbeitgeber, aber auch zu wenig Wohnraum“, sagt Fette.

„Eine gewisse Durchmischung hat Burgwedel immer ausgemacht“, sagt Ulrich Friedrich von der FDP zu den Zahlen. Die Frage sei: Soll Burgwedel wachsen oder schrumpfen? „Die ganz große Befürchtung, dass die Burgwedeler leer ausgehen, sehe ich nicht.“ Er glaube, dass gerade Zugezogene sich auch in Burgwedel engagierten, um sich zu integrieren. „Der Ausverkauf Burgwedels findet nicht statt“, sagt er, will aber wie Fette und Lücke noch weitere Ergebnisse der Umfrage abwarten.

Von Alina Stillahn