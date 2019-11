Wettmar

Die Abwesenheit des Hausbesitzers nutzten ein oder mehrere Täter aus, um in ein Haus in Wettmar einzusteigen. In der Zeit zwischen Freitagabend 17.35 Uhr und Sonnabendnachmittag 15.55 Uhr wurde die Terrassentür des Einfamilienhauses an der Straße Am Bornberg in Wettmar aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räume. Derzeit kann die Polizei noch keine Angaben zum Diebesgut machen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer