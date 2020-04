Großburgwedel

Das dürften sich die Einbrecher einfacher vorgestellt haben: Vermutlich mit einem Stein versuchten sie, die Fensterscheibe eines Tabakwarengeschäftes an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel einzuschlagen. Doch es blieb beim Versuch. Das Glas riss zwar ein, doch die Scheibe hielt ansonsten stand. Es gelang den Tätern nicht, in den Laden einzudringen. Begangen wurde der Einbruchsversuch in der Zeit zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.50 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer