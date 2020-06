Großburgwedel

Entweder wurden die Täter gestört oder aber die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Auf dem Amtshof erwies sich einfach als zu standhaft. Jedenfalls gelang es unbekannten Tätern nicht, in ein Haus in Großburgwedel einzudringen. Sie hatten erfolglos versucht, die Tür mit Werkzeug aufzuhebeln. Daraufhin suchten sie das Weite und hinterließen lediglich Hebelspuren an der Tür. Der Einbruchsversuch ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 16.45 Uhr, und Sonnabend, 19.30 Uhr. Die Ermittlungen hat der Kriminaldauerdienst übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer