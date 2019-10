Engensen

Gleich zweimal scheiterte ein unbekannter Einbrecher bei dem Versuch, in ein Wohnhaus in Engensen einzusteigen. Er schaffte es weder die Terrassentür des Hauses am Adolf-Homeyer-Weg noch das Kellerfenster aufzuhebeln und gab auf, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Der Einbruchsversuch ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 4 Uhr, und Sonntag, 16.25 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer