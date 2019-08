Engensen

Entweder wurde der Einbrecher gestört, oder aber die Tür war einfach zu gut gesichert: In Engensen scheiterte ein unbekannter Täter bei dem Versuch, in ein Einfamilienhaus an der Straße Hinter den Höfen einzusteigen. Er hatte laut Polizei vergeblich probiert, die Eingangstür des Hauses gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht gelang, verließ er offenbar unverrichteter Dinge den Tatort. Im Bereich des Schlosses wurde die Tür leicht beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 im Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer